Disparition de Jenny Anne McLaughlin: la GRC ne baisse pas les bras

Les recherches intensives se poursuivent dans la quête de retrouver Jenny Anne McLaughlin, cette femme de Saint-Isidore âgée de 34 ans disparue depuis plus d’une semaine. La GRC garde toujours espoir et rejette pour le moment toute implication suspecte.

Le sergent Pierre Chiasson, du détachement Nord-Est de la GRC, confirme que des fouilles approfondies ont été effectuées jeudi dans le secteur de Rough Waters, près de Bathurst, là où le véhicule de Mme McLaughlin a été retrouvé samedi.

Des patrouilles en hélicoptère ont appuyé la participation des agents de la Sécurité publique en véhicules tout-terrain sur les lieux et de la section canine de la GRC.

La femme a été vue pour la dernière fois vers 4h30 du matin le mercredi 15 juillet, à sa résidence de Saint-Isidore.

«Les recherches se poursuivent, indique le policier. En plus des fouilles, nous avons parlé à plusieurs personnes qui connaissent Mme McLaughlin dans les derniers jours. D’autres nous ont appelés depuis notre appel à la population avec des dates et des éléments qui aident à notre enquête. Nous gardons espoir qu’elle soit quelque part, saine et sauve, et qu’on ne sache pas pour quelle raison elle ne veut pas donner de nouvelles à sa famille.»

Le sergent rappelle que toute information, aussi banale soit-elle, peut permettre d’élucider cette enquête. On peut communiquer avec la GRC au 393-3000 ou à Échec au crime.

Jenny Anne McLaughlin mesure 183 cm (6 pi) et pèse 98 kg (217 livres). Elle a les yeux verts et les cheveux bruns, courts. Ses cheveux pourraient être teints mauves. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un jean noir et un chandail à capuchon.