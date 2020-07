Entretien des routes de Tracadie: une volonté de régler la situation à Fredericton

Moins de 24 heures après avoir annoncé que le ministère des Transports et de l’Infrastructure cédait la gestion des routes des anciens DSL à la Municipalité régionale de Tracadie, le bureau du premier ministre Blaine Higgs rencontrera le maire Denis Losier en début de semaine prochaine, à Fredericton, dans une «volonté de régler la situation».

Un court article dans la Gazette royale de la province, mercredi, fait état que depuis le 16 juin, le gouvernement provincial a cédé unilatéralement le contrôle de quelque 270 km de route à la MRT.

Le maire Denis Losier a affirmé avoir été pris par surprise par ce décret ministériel, que la ville n’avait pas été avisée et avait promis de ne pas en rester là.

Le ton de l’édile était beaucoup plus conciliant, jeudi après-midi. Une discussion avec le bureau du premier ministre lui laisse croire que Fredericton veut en arriver à une entente négociée et équitable dans ce litige.

«J’ai senti de leur part une réelle volonté de régler la situation. J’ai eu une bonne conversation et une belle collaboration de la part du bureau du premier ministre. Nous voulons tous les deux en venir à une entente et collaborer à l’avancement de la Municipalité régionale de Tracadie. J’ai senti une réelle ouverture de leur part et c’est positif», a indiqué M. Losier, se disant réconforté par l’attitude du côté du gouvernement.

Le différend dure depuis la création de la nouvelle entité municipale en 2014, mais a pris une ampleur importante dans la dernière année. La MRT a notamment refusé une indemnité de 4,6 millions $ du gouvernement, sous prétexte qu’elle estime qu’il en coûterait jusqu’à 30 millions $ afin de remettre à niveau l’ensemble du réseau routier dans ses 18 anciens DSL.

Le maire entend se rendre à Fredericton avec une grande ouverture d’esprit, car il veut absolument régler la question afin de pouvoir passer à autre chose.

«Qu’en moins de 24 heures le bureau du premier ministre désire nous rencontrer, j’apprécie et ça laisse espérer un dénouement positif. Autant de leur côté que du nôtre, on veut que ça se règle», précise le maire de la MRT.

Coup dur pour les regroupements municipaux

«Si c’est comme ça, il n’y aura plus de projets de regroupements municipaux sur de grands territoires.»

Le directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), Frédérick Dion, n’a pas été impressionné par la décision unilatérale du gouvernement Higgs de refiler la gestion des routes des anciens DSL à la Municipalité régionale de Tracadie. Sans avertissement en plus…

Pour le porte-parole de l’AFMNB, c’est un immense coup dur. Non seulement pour la plus grande ville de la Péninsule acadienne, mais aussi pour toute tentative de réorganisation de la gouvernance locale sur de vastes territoires.

Mis au courant d’une rencontre entre Fredericton et la MRT en début de semaine prochaine, il s’est heureux de voir que des pourparlers se poursuivent malgré la diffusion du décret ministériel.

«Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Si ce qui s’est passé peut mener à d’autres discussions, c’est de bon augure. Si le gouvernement dit qu’il est prêt à d’autres pourparlers, on voit ça d’un bon oeil. Que les discussions se poursuivent, c’est positif», a-t-il dit.

Cependant, il trouve très dommage que le gouvernement, sans même en informer la Municipalité régionale de Tracadie, ait décidé ce transfert de manière unilatérale. La question de la gestion des routes est un contentieux important et majeur pour la MRT et pour toute tentative de regroupement, à part peut-être ceux sur de petits territoires, a-t-il évalué à la suite de l’information publiée en primeur par l’Acadie Nouvelle.

M. Dion informe que les propriétaires fonciers des DSL paient actuellement 41,5 cents par 100$ d’évaluation pour l’entretien de leurs routes, une somme déjà insuffisante afin de garder les voies en bon état.

Il voit alors mal comment une autorité comme le ministère des Transports et de l’Infrastructure peut refiler une telle responsabilité financière à une municipalité qui a déjà toutes les misères du monde à joindre les deux bouts depuis le regroupement de 2014.

«Le gouvernement avait l’obligation de négocier pour en arriver avec la meilleure entente possible, mais il vient de pelleter vers l’avant ce problème de façon cavalière. Il a choisi d’imposer et ce n’est pas acceptable. Ça donne l’impression que ce gouvernement n’accorde pas une grande importance à la gouvernance locale et ses enjeux», assume-t-il, en qualifiant l’attitude de l’administration Higgs de «manque de respect» à l’endroit des municipalités, un ordre de gouvernance qui devrait être traité «d’égal à égal».

L’AFMNB avait été appelée à collaborer dans la recherche d’une solution équitable sur la question de la gestion des routes des anciens DSL de la Municipalité régionale de Tracadie au printemps. Malgré le choix unilatéral du gouvernement, M. Dion estime que l’exercice est toujours valable parce qu’il permettra de dresser un portrait de la situation, d’établir les lacunes et de suggérer des changements pour d’autres tentatives de gouvernance locale.

Le député libéral de Tracadie, Keith Chiasson, a vivement réagi à la position du gouvernement dans ce dossier.

«Je trouve ça aberrant que le gouvernement Higgs ait pris une décision aussi importante que le transfert des chemins sans en avoir avisé la municipalité, a-t-il commenté. On sait bien que la consultation pour ce gouvernement n’est pas une priorité. On n’a qu’à penser aux urgences, aux foyers de soins, au Fonds du Nord, aux tribunaux provinciaux et je pourrais continuer longtemps. La décision de transférer les chemins sans avis va certainement faire tort aux finances de la municipalité et je suis très inquiet de la répercussion que cela aura sur les résidents. Ce n’est pas rien, faire la gestion des routes. Ça prend du temps pour mettre en place un bon plan d’action. Ce qui est inconcevable, c’est que cette option n’est plus sur la table.»