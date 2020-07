La distanciation ne cause pas problème sur les plages du Nord

Ils étaient nombreux à profiter de l’eau salée, lundi après-midi à Bathurst. Les voitures s’entassaient dans le stationnement des plages Youghall et Golden Sand, mais le long de la côte les visiteurs parvenaient tout de même à maintenir leur distance.

La journée était chaude et humide. Plus d’une centaine de personnes avaient installé leur serviette et leur parasol au bord de l’eau.

Et contrairement à d’autres endroits, où la distanciation physique est plus compliquée, les vacanciers semblent avoir largement d’espace pour se prélasser à six pieds de leurs voisins.

Ceux avec lesquels nous avons discuté, en après-midi, ont affirmé avoir très peu d’inquiétudes quant au risque de propagation du virus sur les plages de la région.

Notons que Bathurst ne compte que 11 897 habitants et que sa plage Youghall s’étend sur environ 1100 mètres.

Précautions

En ces temps d’incertitude, les visiteurs de la plage Youghall disent qu’il est encore plus plaisant de se détendre les pieds dans le sable.

«Je me sens vraiment à l’aise à la plage», a témoigné l’une d’entre elles.

«J’ai amené mon masque pour me rendre à ma place, au cas où, mais je ne l’ai pas eu besoin puisque tout le monde est éloigné.»

Ailleurs sur les plages plus achalandées du Nouveau-Brunswick, la distanciation n’est pas toujours aussi facile.

Une autre femme de la région Chaleur, qui profitait du soleil avec ses soeurs et ses petits-enfants, lundi, a d’ailleurs souligné qu’elle demeure toujours sur ses gardes, peu importe où elle se trouve.

«Il y a toujours une inquiétude puisque j’ai des petits-enfants et qu’il y a des gens qui ne respectent pas le six pieds de distance, mais à part de ça, ici à Bathurst ça va bien.»

De toute évidence, la plupart des plages sont encore plus bondées le week-end, notamment en raison des touristes et des jeunes.

Sachant cela, la femme de Bathurst et ses soeurs indiquent qu’elles préfèrent planifier leurs séjours en conséquence.

En temps normaux, la portion principale de la plage Youghall (la section Nord) accueille une moyenne de 300 à 400 visiteurs lors des plus belles journées.

Grande-Anse

Mardi après-midi, le temps était plutôt venteux à la plage de Grande-Anse.

Du haut de la colline, on pouvait apercevoir quatre ou cinq petits groupes, espacés d’un bout à l’autre de la plage.

L’un d’entre eux était la famille Saunders, de Miramichi.

«Je ne suis pas inquiète d’aller à la plage par ici», a témoigné l’une des femmes, qui visitait la plage de Grande-Anse pour la première fois.

«Si c’était plus occupé, je ferais peut-être plus attention, mais ça ne m’empêcherait quand même pas d’y aller.»

À plusieurs mètres de là, Cathy Murty Morais et sa famille étaient installées près des falaises, histoire de s’abriter du vent.

La mère et ses filles, qui habitent à Dieppe, ont expliqué qu’elles font l’effort de profiter de la plage lorsqu’elles visitent leur famille à Grande-Anse.

«On est allé à la plage Parlee, à Shediac, mais on ne va pas y retourner. Les gens ne respectent pas les règles là-bas. Il y a beaucoup de jeunes et tout le monde s’assoit ensemble, tout près les uns des autres.»

La distanciation sur la plage Parlee semble varier selon le temps de la semaine et la météo, nous ont indiqué quelques sources.

Nous avons tenté de joindre la Ville de Shédiac pour en discuter, mais celle-ci n’a pas retourné nos appels.