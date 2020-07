La Distillerie Fils du Roy et l’Acadie en vedette dans un magazine britannique

L’Acadie dans un média britannique… Le cofondateur de la Distillerie Fils du Roy, Sébastien Roy, est très fier et très ému que son entreprise fasse l’objet d’un reportage de six pages dans Whisky Magazine, une publication prestigieuse de la presse spécialisée. L’entrepreneur de Petit-Paquetville, dans la Péninsule acadienne, y parle de ses produits, mais aussi de l’histoire de son peuple.

L’Acadie remplit le champ de vision du lecteur dès la première page du dossier, dans le titre (la route vers l’Acadie) et le premier paragraphe, dans lequel les journalistes Devin de Kergommeaux et Blair Phillips mentionnent le Grand Dérangement. Plus loin, ils citent aussi l’interprétation de M. Roy du tricolore étoilé. Ils précisent trouver son accent «chiac-acadien-français charmant.»

«Le titre de l’article qu’ils ont placé en gros, ça pour moi, ça signifie beaucoup de choses, s’émeut l’entrepreneur. Je suis très fier de mes origines et des gens vont probablement faire une recherche sur l’Acadie et découvrir notre petite histoire. J’espère que ça va nous amener une belle visibilité et qu’un jour des visiteurs britanniques et de partout sur la planète visiteront notre distillerie, ce qui aura des répercussions sur toute la communauté.»

M. Roy estime que sa «promotion de l’histoire canadienne par les spiritueux» lui a permis d’intéresser le magazine britannique.

Il a par exemple diffusé un communiqué de presse à propos de sa collaboration avec des artistes néo-brunswickois. Ceux-ci ont peint les portraits de personnages historiques pour le Dictionnaire biographique du Canada. La Distillerie du Roy prépare aussi le lancement d’un nouveau Single Malt Whisky pour célébrer le 260e anniversaire de la bataille de la Ristigouche.

«Devin de Kergommeaux et Blair Phillips trouvent intéressant que le whisky New Ireland soit fait avec une nouvelle technique, explique en outre M. Roy. Une fois le whisky vieillit, il contient 70 degrés d’alcool. Pour l’amener à 40 degrés, nous devons le couper avec de l’eau. J’ai demandé de pouvoir le faire avec de la bière. Quand je parle de ça à la communauté du whisky, qui est un monde très conservateur et très réglementé, ils sont émerveillés!»

Les journalistes ont écrit dans le sous-titre de leur article qu’un héritage important venait d’un petit coin du Canada.

«C’est très touchant pour moi, confie M. Roy. On voit que même si on est une très petite distillerie, dans un très petit village, dans une très petite province, on peut faire des choses qui plaisent à certaines personnes.»