L’industrie touristique du Madawaska lance un appel à l’aide

Des entreprises du Madawaska réclament une aide accrue afin de pouvoir traverser la crise engendrée par la COVID-19.

Elles ont fait parvenir une lettre à ce sujet au premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs.

L’Office du tourisme Edmundston-Madawaska, la Chambre de commerce de la région d’Edmundston, Edmundston Centre-ville, la Communauté rurale de Haut-Madawaska et la Ville d’Edmundston sont à l’origine de la missive.

«L’industrie touristique est sans aucun doute celle qui est la plus durement touchée par la pandémie», affirme d’entrée de jeu Guy Laforge, le président de l’Office du tourisme Edmundston-Madawaska.

«Si je prends l’exemple de mon industrie, le nombre de visiteurs se chiffre jusqu’à maintenant à moins de 200, alors que ce chiffre était de plus de 1500 à la même période l’année passée», a confié à l’Acadie Nouvelle celui qui est propriétaire du centre d’interprétation des voies ferrées Du réel au miniature.

Les signataires estiment que les établissements d’hébergement ont perdu plus de 90% de leurs revenus avec des taux d’occupation qui se situent aux alentours de 15% alors que les restaurants doivent composer pour leur part avec un achalandage et des revenus qui se situent à 40% de leurs niveaux habituels.

Toujours selon eux, les sites et les attractions touristiques du Madawaska enregistrent quant à eux des pertes variant de 50 à 70%.

«On a véritablement besoin d’une aide et que l’on considère les dommages actuels et l’état de nos finances qui est catastrophique, sinon plusieurs de ces industries ne seront plus dans le paysage l’an prochain», croit le représentant de l’association touristique.

Dans la lettre envoyée à Blaine Higgs, les représentants du Madawaska réclament entre autres qu’une place plus importante soit accordée à leur région sur les sites d’information touristique de la province.

«Chiffres à l’appui, le Nord-Ouest est très peu représenté dans les guides touristiques par rapport au reste de la province. On parle des plages, des rochers et des grandes villes du Nouveau-Brunswick comme Moncton, Saint-Jean et Fredericton , mais assez peu du Madawaska», soutien Guy Laforge.

Dans leur envoi au premier ministre, les partenaires ont également demandé le report du paiement de la taxe foncière pour les industries déjà durement touchées par la pandémie.

«Ça représente une somme d’argent très importante pour plusieurs des industries d’ici qui espèrent avoir un peu de considération de la part du gouvernement», a ajouté le président de l’Office du tourisme Edmundston-Madawaska.

Il va de soi que l’ouverture des frontières avec l’ensemble des provinces canadiennes dans les plus brefs délais est réclamée par l’industrie du Madawaska.

«La bulle Atlantique n’a finalement rien donné de bon pour le Madawaska, au contraire l’achalandage a plutôt baissé ici de 5 à 10%. C’est pourquoi nous demandons l’ouverture des frontières avec au moins les régions frontalières du Québec», a affirmé M. Laforge.