Académie Sainte-Famille: le temps passe, mais les souvenirs restent

À l’époque, elles n’étaient que des adolescentes avec la vie devant elles. Soixante ans plus tard, elles s’enthousiasment du chemin parcouru. Le temps passe, mais les souvenirs restent.

À l’âge de 15 ans, Jeannette McLaughlin, de Tracadie, est devenue l’une des 31 finissantes de la cohorte de 1960 à l’Académie Sainte-Famille. Bien que quatre de ses camarades de classe sont décédés en 2018 et en 2019, le groupe compte souligner cet anniversaire le 6 août à l’Académie Sainte-Famille, à Tracadie.

En tenant compte des consignes de la Santé publique, bien entendu.

Fondée en 1912 par les Religieuses hospitalières de Saint-Joseph, l’Académie Sainte-Famille, classée monument patrimonial par Patrimoine canadien en 2006, a été au cœur de l’éducation à Tracadie au cours du 20e siècle.

Jeannette McLaughlin y est allée de la 1re à la 12e année (en sautant deux années scolaires). Même si les religieuses enseignantes pouvaient être à cheval sur la discipline, Mme McLaughlin conserve de bons souvenirs de sa scolarité.

«Je leur suis éternellement reconnaissante de l’éducation reçue. Elles pouvaient être sévères, mais elles tenaient à cœur notre réussite. Il fallait apprendre nos leçons. Il n’y avait pas de laissez-passer. Grâce à cette éducation, je suis devenue une bonne rédactrice. Les gens me disent souvent que j’écris bien. Ça vient d’où? Ça vient des religieuses.»

Vers le milieu des années 1950, une école régionale a ouvert ses portes à Tracadie. Selon Mme McLaughlin, les religieuses ont insisté sur le fait que celles qui demeuraient à l’Académie Sainte-Famille devaient suivre des cours de piano.

«J’ai donc appris le piano pendant six ans. On donnait des concerts. Les salles de musique se trouvaient au 3e étage. De temps en temps, on s’amusait à jouer des airs populaires, mais les sœurs venaient nous rappeler de jouer de la musique classique.»

Après son passage à l’Académie, elle a poursuivi sa scolarité pendant une année au Collège Notre-Dame d’Acadie, à Moncton, où elle a suivi le cours commercial. Par la suite, son éducation lui a permis de vivre un peu partout au Canada grâce à son emploi avec une chaîne d’hôtels de luxe. Elle est revenue en Acadie en 1995.

D’autres collègues de classe sont devenues enseignantes et infirmières. Certaines ont aussi continué leurs études au Collège Notre-Dame d’Acadie alors que d’autres ont fait leur entrée au noviciat.

Des premières retrouvailles ont eu lieu en 1985, mais des réunions annuelles ont eu lieu de 2013 à 2016 après que des finissantes se sont retrouvées par hasard en 2012 dans le cadre du 100e anniversaire de l’Académie Sainte-Famille. Même si les retrouvailles ont dû cesser pendant quelques années pour différentes raisons, Mme McLaughlin tenait absolument à souligner le 60e anniversaire.

«C’était tellement plaisant quand on s’est revue en 2012. J’étais pâmée de rire. Il y a un lien qui ne s’explique pas. On s’est dit que ce serait plaisant d’organiser d’autres réunions, mais tu sais, 60 ans, c’est assez spécial. Il ne doit pas souvent avoir des retrouvailles pour un 60e anniversaire de graduation. On va s’organiser. On va respecter les règlements.»