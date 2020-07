Noyades évitées de justesse à Beresford!

Deux jeunes auraient failli se noyer, mercredi soir, dans le goulet près de la plage de Beresford. Pour éviter que d’autres ne tombent dans ce piège, des citoyens réclament désormais des panneaux d’avertissement à cet endroit.

Jessica Dumaresq et sa famille profitaient de leur chalet, mercredi, lorsqu’ils ont entendu un cri provenant de la plage.

«On avait vu, pas longtemps avant, deux personnes marcher le long du banc de sable qui parcourt la rue Jacques Cartier jusqu’au goulet», a-t-elle expliqué.

Ces cris ont réveillé de bien mauvais souvenirs chez les vacanciers qui, sept ans plus tôt, étaient allés à la rescousse d’une jeune nageuse en détresse au même endroit.

«Mon mari est allé voir et il a vu deux têtes dans l’eau un peu plus loin que la barre de sable. On a entendu un autre gros cri appelant “HELP! HELP US!” Tout le monde sur la plage a été interpellé et ils se sont mis à courir le long de la plage.»

Les courants sous-marins qui se forment à cet endroit, soit entre la rue John Cormier et la rue Jacques Cartier, sont des plus dangereux.

Le risque d’accidents, même pour les nageurs d’expérience, les gens en kayak ou les animaux de compagnie, est donc extrêmement élevé.

«Je pense que ces gens sont allés prendre une belle petite marche sur les bancs de sable comme le font plusieurs tous les jours, mais qu’ils auraient ensuite décidé de se baigner vu la marée descendante. Et c’est ainsi qu’ils se sont fait piéger et renvoyer plus loin au large par le sous-courant.»

Les gens de Beresford connaissent généralement bien les dangers du goulet en question.

Ce sont les touristes et les gens de l’extérieur qui ne sont pas familiers avec la région qui pourrait bénéficier des panneaux d’avertissements, selon Mme Dumaresq.

Vendredi matin, le maire de Beresford, Jean-Guy Grant, a affirmé qu’il aborderait la question lors de la prochaine réunion du conseil municipal, lundi soir.

Il indique qu’il reconnaît les risques que pose le canal, bien que la Ville de Beresford n’avait jamais auparavant reçu de plaintes à cet effet.

«Puisque les deux terrains voisins du goulet sont des terrains privés, je ne sais pas si on va pouvoir placer des panneaux à cet endroit-là. Il faudra la permission des citoyens», a-t-il précisé.

«Par contre, on va faire quelque chose de toute façon. Si l’on ne peut pas les poser directement là, on pourrait les installer un peu avant le goulet.»

La Ville de Beresford veut surtout s’assurer de poser les avertissements au «bon endroit», c’est-à-dire là où les nageurs pourront l’apercevoir avant de se mettre en danger.

Le maire affirme que la situation ne restera pas là et que son équipe prendra des actions concrètes pour assurer la sécurité de ses citoyens et des visiteurs.

Quant aux deux jeunes qui auraient frôlé la mort, des témoins assurent qu’ils auraient réussi à regagner la côte sans séquelles grâce à la bravoure de deux bons samaritains qui sont allés à leur rescousse à bord de kayaks.

La petite communauté côtière a été ébranlée par cet incident qui, elle espère, sera le dernier de la sorte.