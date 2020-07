Camping dans la Péninsule acadienne: populaire malgré l’absence des Québécois

Le camping a souvent été l’un des grands plaisirs estivaux de plusieurs, mais contrairement à d’autres activités en cette année de pandémie, il demeure très populaire, malgré l’absence des touristes québécois.

Dimanche après-midi, Véronique et Marc-Antoine, de Shippagan, s’installaient tranquillement dans leur roulotte au Camping de Pokemouche. Au cours de la prochaine semaine, ils passeront de bons moments avec des proches, à profiter de l’une des nombreuses activités offertes à ce camping, qui longe la rivière Pokemouche.

Au départ, ils avaient l’intention de séjourner au Québec, mais ils ont dû ajuster le tir en raison des règlements imposés dans le cadre de la crise de la COVID-19.

«Pour les enfants, c’est bien. Il y a un gros parc, la piscine, d’autres jeux. Il y a du kayak, du paddle board. Il y a la belle rivière à côté», dit Marc-Antoine.

Véronique et Marc-Antoine, de Shippagan, séjourneront pendant la prochaine semaine dans un camping de la Péninsule acadienne. – Acadie Nouvelle: David Caron

De façon générale, la Péninsule acadienne dépend largement des touristes québécois. Depuis le début de l’été, l’impact de leur absence sur l’industrie touristique dans son ensemble a été réitéré à maintes reprises.

Pour le moment, le Camping de Pokemouche se compte chanceux. Après un début de saison tranquille en mai et en juin, le mois de juillet a presque eu les allures d’une année normale. Les choses s’annoncent positives pour le mois d’août.

«Nous avons vu une augmentation des touristes locaux, plusieurs qui ne sont jamais venus avant. Il y a beaucoup de familles et de retraités. Il y a aussi beaucoup de gens provenant de régions qu’on ne voit pas habituellement, du sud-ouest et du sud-est de la province», explique une responsable des lieux.

Ailleurs dans la Péninsule acadienne, sur l’île Miscou, le Camping La Vague ne connaît pas exactement le même sort, car ordinairement, 98% de la clientèle vient du Québec. Malgré cette situation difficile, l’entreprise s’en tire mieux que prévu, explique la propriétaire Danielle Gionet.

L’endroit roule à environ le tiers de sa capacité habituelle.

«Ça va relativement bien quand même. En temps ordinaire, on est au maximum de notre capacité en juillet et en août. Cette année, on est malheureusement obligé d’annuler des réservations, puisque la frontière provinciale entre le Québec et le Nouveau-Brunswick est toujours fermée.»

Jusqu’à maintenant, l’ouverture d’une bulle atlantique avec l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas créé une nouvelle manne de touristes dans le nord de la province.

Mme Gionet constate cependant une hausse du nombre de gens du Nouveau-Brunswick qui séjournent sur l’île Miscou pour la première fois.

«Ils découvrent notre camping et la région et ils sont agréablement surpris par ce qu’ils découvrent. Pour nous, ça nous fait de nouveaux clients.»