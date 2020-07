Allégations d’inconduite: un enseignant de l’Université de Moncton suspendu

L’Université de Moncton a suspendu un professeur à la suite d’une série de dénonciations sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels.

Il s’agit d’Andréi Zaharia, professeur au département d’Art dramatique de l’Université de Moncton, campus de Moncton.

Plusieurs anciennes étudiantes de ce programme ont témoigné d’un comportement abusif de la part du professeur.

Des intervenantes qui ont étudié au département d’art dramatique ont confié à Radio-Canada qu’Andréi Zaharia faisait des commentaires à caractère sexuel à répétition.

Selon les anciennes étudiantes, il commentait également leur poids et leur apparence physique, parfois en public.

Le recteur et vice-chancellier de l’Université de Moncton, Denis Prud’Homme, confirme à l’Acadie Nouvelle que le professeur a été suspendu avec salaire le 17 juillet.

L’institution fera appel à un tiers parti pour mener une enquête externe. M. Prud’homme croit que l’enquête pourrait commencer en août. Le recteur affirme que M. Zaharia restera suspendu avec solde jusqu’à la conclusion de l’enquête.

«C’était important pour moi et l’Université, compte tenu des éléments du dossier et des nouvelles allégations, de faire enquête et de suspendre avec salaire la personne visée pour donner plus de marge de manoeuvre à l’enquêteur», explique le nouveau recteur, qui est entré en poste au début de juillet.

Nous lui avons demandé si les résultats de l’enquête seraient rendus publics, mais il n’a pas pu nous le préciser pendant l’entrevue.

«Il faudrait que je vérifie au niveau des politiques et procédures. Je ne suis pas certain à ce point-ci.»

Le recteur n’a pas non plus été en mesure de dévoiler le nombre le plaintes reçues au sujet de M. Zaharia. Il explique que l’Université de Moncton s’est dotée d’une politique sur la violence à caractère sexuel en 2017 et d’un ombudsman en 2018, et qu’avant cela, le processus de réception des plaintes à l’interne était moins clair.

«Avant 2017, comme dans bien des universités, il n’y avait pas de politique sur la violence à caractère sexuel. Comme bien d’autres problèmes qui affectaient les étudiants, la première recommandation était: parles-en avec ton professeur. Si ça ne va pas, parles-en à ton directeur, parles-en à ton doyen. Ce n’est qu’à partir de 2017, avec les intervenants qui ont été mis en place, qu’il y avait une documentation beaucoup plus formelle.»

À savoir combien de plaintes concernant M. Zaharia ont été reçues à partir de 2017, le recteur explique qu’il n’a pas encore accès à ces données puisqu’elles sont toujours au bureau de l’ombud, qui est indépendant du rectorat. Il estime que l’enquêteur aura peut-être accès à ces informations.

Questionné à savoir si l’Université doit apporter des changements à sa politique sur la violence de nature sexuelle, le recteur indique qu’il a déjà quelques recommandations à faire au comité qui s’en chargera. Certaines interprétations de la politique sont erronées, selon lui.

«Par exemple, il y a une perception que ça prend une plainte pour enquêter, alors que la politique est claire: s’il y a des phénomènes répétitifs, même si les victimes ne portent pas plainte, il peut y avoir une enquête pour vérifier et valider.»

L’Acadie Nouvelle a tenté de joindre Andréi Zaharia pour obtenir un commentaire lundi, mais on n’a pas répondu à la demande du journal.