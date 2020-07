C.A. de Vitalité: l’absence d’un représentant de la Péninsule serait contraire à la loi

L’absence d’un représentant de la Péninsule acadienne après la nomination de trois nouveaux membres du conseil d’administration du réseau de santé Vitalité est contraire à la loi, selon un ancien procureur général.

Serge Rousselle a joint sa voix à ceux qui dénoncent le manque de représentation de la Péninsule acadienne au sein du conseil d’administration de réseau de santé francophone.

Le professeur de droit et ancien ministre libéral a récemment écrit une lettre ouverte à l’intention du ministre de la Santé pour déplorer cette absence qui va à son avis à l’encontre de la Loi sur les régies régionales de la santé.

Ted Flemming a récemment entériné les choix de Vitalité pour pourvoir trois postes vacants au sein du conseil d’administration du réseau en attendant la tenue des prochaines élections de la santé qui ont été reportées en raison de la pandémie de COVID-19.

L’un de ces postes était vacant depuis la démission de la représentante élue de la Péninsule acadienne, Norma McGraw, dans la foulée de la réforme avortée des services d’urgence des hôpitaux ruraux.

Parmi les trois nouveaux membres du conseil d’administration, aucun n’habite la Péninsule acadienne, ce que regrette plusieurs organismes comme Égalité santé en français, le comité Action H et le Forum des maires de la Péninsule acadienne.

Selon Serge Rousselle, la loi et le règlement qui l’accompagne sont clairs et la représentante élue de la Péninsule acadienne aurait dû être remplacée par un autre résident de la Péninsule acadienne.

«Monsieur le Ministre, vous n’êtes pas sans savoir que l’un des critères d’éligibilité prévus au règlement est celui du lieu de résidence habituel du remplaçant», écrit celui qui a été député de Tracadie-Sheila de 2014 à 2018.

«Je connais évidemment assez le droit pour imaginer quelle tentative d’interprétation pourrait être donnée aux exigences réglementaires pertinentes, mais elle me paraît saugrenue et contraire à la lettre et à l’esprit de la législation en cause», ajoute M. Rousselle dans sa lettre ouverte.

Le professeur de droit de l’Université de Moncton a préféré ne pas nous accorder d’entrevue au sujet de sa missive à Ted Flemming qu’il a rendu public sur Facebook.

«Depuis mon départ de la vie politique, je me suis imposé une retenue eu égard à la politique provinciale. Cependant, quand il est question du droit d’être représenté de la Péninsule acadienne au conseil d’administration de la régie régionale de la santé Vitalité, je ne peux me taire», indique-t-il au ministre de la Santé qui est également un membre retraité du Barreau du Nouveau-Brunswick.

«Au-delà de la question juridique, il m’est difficile de comprendre comment, d’un point de vue politique, un gouvernement peut ainsi faire fi de la Péninsule acadienne. Cela dénote une insensibilité inquiétante que je ne peux que déplorer», avance Serge Rousselle.

Égalité santé en français demande à Ted Flemming d’agir rapidement pour mettre fin à cette absence de représentant de la Péninsule acadienne que le groupe qualifie «d’illégale» à la lumière de la lettre de M. Rousselle.

«Le ministre Flemming doit annuler cette nomination et redonner à la Péninsule acadienne la représentativité à laquelle elle a droit au sein du conseil d’administration de Vitalité», a indiqué le groupe, lundi, dans un communiqué de presse.

Le ministre n’était pas disponible, lundi, pour nous accorder une entrevue sur le sujet.

«Les trois personnes nommées seront en poste jusqu’aux prochaines élections municipales», a indiqué par courriel le directeur des communications du ministère, Bruce MacFarlane.

«En ce qui concerne la question d’une personne nommée provenant de la Péninsule acadienne, elle sera examinée dans un avenir proche», a-t-il dit sans donner plus de détails.

Fredericton n’a toujours pas fixé de date pour la tenue des élections municipales, scolaires et de la santé qui devaient avoir lieu le 11 mai.

Le réseau Vitalité n’a pas souhaité nous accorder d’entrevue sur le processus de nomination des membres de son conseil d’administration.

La présidente du conseil, Michelyne Paulin, a cependant exprimé par écrit sa confiance envers le processus qui a mené aux plus récentes nominations.

«Je réitère que le processus de nomination temporaire des trois nouveaux membres remplaçants du Conseil d’administration du Réseau a respecté en totalité tous les règlements actifs provinciaux qui encadrent sa présence. Aucun commentaire additionnel ne sera divulgué.»

Le conseil d’administration de Vitalité est généralement formé de huit membres élus, de sept membres choisis par le gouvernement et de trois membres d’office.

Un membre du conseil actuel qui avait déjà été choisi par le gouvernement précédemment, Emeril Haché, habite Inkerman dans la Péninsule acadienne.