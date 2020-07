Colis mystérieux, graines mystérieuses…

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) avise tous ceux ayant reçu un paquet de semences qu’elles n’ont pas commandé de contacter le bureau de l’ACIA de leur région.

Il pourrait s’agir de plantes envahissantes nuisibles. Au cours des derniers jours, des colis mystérieux qui proviendraient de la Chine ont été livrés à des adresses partout en Amérique du Nord, y compris dans la Péninsule acadienne.

Plusieurs des colis sont non identifiés, mais parfois, il est indiqué qu’ils contiennent des bijoux. Ils ont tous en commun de contenir des sachets de semences.

Les autorités conseillent de ne pas les ouvrir. Selon l’ACIA, ces semences non autorisées provenant de l’étranger pourraient être les semences de plantes envahissantes ou des phytoravarageurs, qui peuvent être nuisibles lorsqu’ils sont introduits au Canada.

Ces espèces peuvent envahir des zones agricoles et naturelles, entraînant ainsi des répercussions néfastes sur l’environnement et l’économie du Canada, explique-t-on.

«De plus, l’importation, la production et la vente de la semence de variétés non enregistrées, même si elle n’est pas appelée avec un nom d’une variété, risquent d’entraîner l’introduction de variétés de plantes et de caractéristiques génétiques qui peuvent avoir des effets négatifs sur le système agricole et l’environnement canadiens.»

La provenance exacte des colis ni ce qui motive l’expéditeur n’ont pas été précisés. Au Nouveau-Brunswick, le bureau principal de l’ACIA peut être joint par téléphone au 452-4962.