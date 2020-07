Fonds d’investissement communautaire: des députés peu dépensiers

La majorité des députés du Nouveau-Brunswick n’ont pas pleinement profité du Fonds d’investissement communautaire de 50 000 $ par circonscription déployé pour la première fois.

Le Fonds d’investissement communautaire, créé l’an dernier par le gouvernement de Blaine Higgs, permet aux 49 députés de dépenser 50 000 $ pour des projets dans leur circonscription, à condition qu’ils soient approuvés par la Société de développement régional.

Première observation: une grande partie du fonds de 2,45 millions $ n’a pas été dépensé par les élus provinciaux. La somme des financements accordés s’élève à 1,62 million $.

Seulement 10 des 49 membres de l’Assemblée ont dépensé plus de 49 000$. La députée libérale de Moncton-Est, Monique LeBlanc, et le député de Moncton-Ouest, Ernie Steeves, n’ont pas utilisé un seul dollar de l’enveloppe mise à leur disposition.

Le ministre Steeves n’a pas répondu à notre demande médiatique. De son côté, Monique LeBlanc, note qu’aucune des organisations ayant frappé à sa porte ne respectait les critères du programme. Les organismes qui perçoivent déjà des subventions du gouvernement provincial ne sont pas plus admissibles, ça qui a empêché plusieurs d’entre eux de s’en prévaloir.

«C’est regrettable, j’aurais bien voulu distribuer ce montant», assure-t-elle.

Monique LeBlanc ajoute que la réalité de sa circonscription, principalement résidentielle, explique le faible nombre de demandes.

«D’après moi, ce sont plus les régions rurales qui bénéficient de ce financement communautaire. Dans les régions urbaines, les regroupements communautaires sont généralement plus gros et offrent plus de services, ils bénéficient déjà de programmes d’aide plus généreux.»

La plupart des circonscriptions de la région de Moncton ont hérité de faibles montants. La députée de Moncton-Sud, Cathy Rogers, n’a utilisé que 2856$ pour un seul projet, soit l’achat d’équipement pour un centre de mieux-être.

Son collègue de Moncton-Centre, Robert McKee, a utilisé 8513$ répartis entre l’orchestre pour jeunes du N.-B., le Food Dépôt Alimentaire et Moncton Headstart.

Un conseiller municipal de Moncton, Shawn Crossman, s’est dit publiquement déçu que le plus gros de ces enveloppes n’ait pas servi, estimant que de nombreuses organisations auraient pu en bénéficier. Plusieurs bénévoles impliqués dans des jardins ont quant à eux regretté que les critères leur empêchent de recevoir une subvention.

D’autres élus ont distribué plus largement.

Dans la circonscription d’Edmundston-Madawaska-Centre, pas moins de 13 organismes ont reçu des montants allant de 500$ à 10 000$, pour un total de 45 797$. L’éclosion, les danseurs du Madawaska, club de radio amateur du Madawaska, les archers d’Edmundston, les chevaliers de Colomb, les voyageurs des sentiers du Madawaska pour n’en citer qu’une partie.

«J’ai fait connaître le programme, je suis allé voir dans ma circonscription les différents organismes pour leur demander d’analyser les besoins. Beaucoup d’organismes n’auraient pas pu faire les travaux ou l’achat d’équipements nécessaires sans ce fond. On pourrait donner à davantage d’organismes dans ma circonscription», rapporte le député libéral Jean-Claude d’Amours.

L’élu pointe du doigt un certain «manque de flexibilité» associé aux critères imposés. «Certains n’étaient pas indiqués clairement, comme les pompiers volontaires qui voulaient acheter de petits équipements étaient exclus sans que ce soit mentionné au départ», mentionne-t-il.

Le député du Restigouche-Ouest, Gilles LePage, et le député de Kings Centre, Bill Oliver ont été les seuls membres de l’assemblée à s’être servi de l’intégralité du montant à leur disposition.

Selon les progressistes-conservateurs, l’initiative devait contrecarrer la tendance des gouvernements à investir davantage dans les circonscriptions du parti au pouvoir ou faire des gains dans certaines régions à l’approche des élections.

Pour l’année 2020-2021, les organismes sans but lucratif touchés par la COVID-19 seront également éligibles au Fonds d’investissement communautaires. À la mi-juin, la société de développement avait reçu 225 demandes, et environ le tiers d’entre elles concernaient cette nouvelle catégorie.

Une porte-parole de la société de développement régional confirme que les députés continueront de recevoir une enveloppe de 50 000$ pour 2020-2021 ouvre la porte à davantage de flexibilité.

«Nous surveillons la demande pour cette catégorie COVID-19 et pouvons ajuster le financement en fonction des besoins», écrit-elle.