Le président de la SANB victime de menaces en ligne

Alexandre Cédric Doucet, le nouveau président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), est la cible de menaces et de commentaires haineux en ligne.

La semaine dernière, le militant acadien a annoncé avoir fait une plainte au Commissariat aux langues officielles après avoir appris que la société d’État Alcool NB avait embauché un employé unilingue anglophone pour assurer la sécurité d’une succursale de Caraquet.

Sa publication a été suivie de nombreux commentaires désobligeant. «On m’a explicitement dit de ne plus remettre les pieds à Bathurst. On m’a aussi menacé de me mettre un drapeau britannique dans le derrière», rapporte M. Doucet.

À la suite des réactions suscitées par ce message, la GRC a été contactée et un dossier a été ouvert, ajoute-t-il.

«C’est triste que, 50 ans après l’adoption de la loi sur les langues officielles, on en soit encore à recevoir des menaces pour avoir voulu défendre les droits linguistiques des francophones.»

Le président de la SANB dénonce la vague «d’insultes et d’attaques personnelles» à son encontre qui a suivi sa prise de position. Il n’entend pas pour autant s’abstenir de prendre la parole à l’avenir, lorsqu’il le jugera nécessaire.

«Je me suis fait traité de tous les noms. Ç’a été un peu difficile pour moi, ma blonde, et ma famille de gérer tout ça. Ce ne sera pas la première ni dernière fois que je prendrai position sur les droits linguistiques!»