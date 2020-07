L’avis d’ébullition de l’eau est levé à Dieppe pour les résidences situées entre le 581 et 628 rue Centrale et toutes les résidences situées sur les rues Aimé et Damien, ainsi que les croissants Firmin et Dométhilde.

Voici les mesures à prendre après la levée d’un avis d’ébullition de l’eau:

– Robinets d’eau froide intérieurs et extérieurs: faites couler l’eau pendant 10 à 15 minutes

– Robinets d’eau chaude: faites couler l’eau pendant au moins 15 minutes pour un réservoir d’eau chaude de 40 gallons et au moins 30 minutes pour un réservoir d’eau chaude de 80 gallons ou plus.

– Faites couler au moins un litre d’eau des distributeurs d’eau rattachés au réfrigérateur avant de consommer.

– Après avoir «rincé» l’eau des robinets d’eau froide et chaude, faire fonctionner le lave-vaisselle une fois avant de l’utiliser.

– Jetez toute l’eau présente dans les humidificateurs. Bien rincer l’appareil avant de l’utiliser de nouveau.

– Toute glace ayant été faite pendant l’avis d’ébullition de l’eau doit être jetée. Jetez également toute la glace ayant été faite pendant les 24 heures suivantes pour éviter que toute eau potentiellement contaminée soit éliminée.