Militants insultés et menacés: un fléau qui ne date pas d’hier  

Le président de la SANB a récemment appris à la dure que contester l’ordre établi a un prix. Menaces, haine et insultes; voilà à quoi s’exposent bon nombre de leaders et de militants depuis belle lurette.

Le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Alexandre Cédric Doucet, a été la cible d’un torrent d’insultes sur Facebook, la semaine dernière.

Ses détracteurs l’ont pris pour cible après sa sortie publique dénonçant le fait qu’un agent de sécurité unilingue anglophone a récemment accueilli les clients à la succursale de Caraquet d’Alcool NB.

M. Doucet a été traité de tous les noms. «Bigot», «trou du cul», «gros bébé» et pire encore. Certains sont allés plus loin et ont menacé en privé de s’en prendre à lui. Il a porté plainte à la GRC.

Il est malheureusement loin d’être le premier militant pour les droits des francophones à faire face à de telles attaques, note la présidente de la Société Nationale de l’Acadie, Louise Imbeault.

Elle raconte comment sa mère avait elle aussi été intimidée – il y a de cela des dizaines d’années – lorsqu’elle siégeait à la commission scolaire de Moncton et qu’elle poussait pour qu’une école secondaire française soit construite dans la région.

«Elle a eu des téléphones de menaces et des téléphones de gens qui “l’invitaient à retourner au Québec” si elle n’était pas contente de ce qui se passait à Moncton», se souvient-elle.

Louise Imbeault affirme qu’elle-même n’a jamais été menacée de la sorte. Les seules insultes dont elle se souvient lui ont été criées à la figure lors d’une marche de francophones vers l’hôtel de ville de Moncton, en 1968.

«C’est sûr qu’il y avait des gens qui se tenaient sur le bord de la rue et qui criaient des insultes. Ce n’était pas personnel et je ne les prenais pas comme ça. C’était des gens qui n’aimaient pas nous voir manifester de cette façon-là. Mais personnellement, je n’ai jamais reçu de menaces comme ça. Ni au téléphone ni autrement», dit-elle.

Quant aux réseaux sociaux, elle n’y est tout simplement pas active. Si des trolls intolérants la ciblaient sur Facebook ou Twitter en espérant la faire réagir ou l’empêcher de dormir, ils risqueraient d’attendre longtemps.

Louise Imbeault est convaincue que les débats d’idée, la contestation et les discussions sont importants. C’est une partie inévitable de toute quête de progrès, selon elle.

«Dès qu’on sort du rang et qu’on demande de faire respecter un droit ou la mise en place de propositions et d’actions légitimes (mais que ce n’est pas la coutume) c’est sûr que ça nous entraîne dans des discussions. Ça, je trouve que c’est normal, d’avoir à défendre ses points de vue, d’avoir à les expliquer encore et encore.»

Mais cela n’est pas la même chose que ce qu’a subi Alexandre Cédric Doucet, qui a été ciblé par des attaques personnelles et des menaces en privé, dit-elle. Ce qu’il a subi est inacceptable à son avis.

«Je pense qu’il y a une grande différence entre prendre le temps de discuter avec une personne qui ne partage pas nos opinions et recevoir des menaces comme ça. On ne sait pas trop d’où elles viennent et on ne sait pas trop qui les formule non plus. On ne connaît pas le niveau de danger que ça peut représenter.»

Des commentaires publics choquants

La présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, Sue Duguay, dit pour sa part avoir été prise de court par le torrent d’insultes publiques ciblant son confrère de la SANB.

«C’était des commentaires tellement crus, ça m’a choqué.»

Elle confie qu’elle n’a jamais été menacée ou même insultée de la tête aux pieds comme cela dans les réseaux sociaux. Elle n’a jamais non plus craint pour sa sécurité.

Sue Duguay a tout de même dû faire face à des critiques plutôt personnelles il y a quelques années, alors qu’elle faisait ses premiers pas dans la société civile acadienne.

Son militantisme en faveur du droit de vote à 16 ans avait attiré des détracteurs – adultes alors qu’elle était adolescente, mentionne-t-elle – qui tenaient à lui dire combien il ne respectaient pas son opinion.

«Je recevais des commentaires du genre que j’étais trop jeune pour comprendre. Ça n’avait même pas de sens. C’était rattaché au fait que j’étais une jeune femme francophone. C’était trois étiquettes qu’on me donnait et qui faisaient en sorte – selon eux – que je n’étais pas pertinente», raconte-t-elle.

L’avocat Michel Doucet – un expert en droits linguistiques qui se bat depuis des décennies pour la minorité francophone – n’a pas non plus été épargné au cours de sa longue carrière.

Des insultes et des menaces, il en a reçu par le passé, un peu comme Alexandre Cédric Doucet.

«Malheureusement, quand tu travailles dans le domaine des droits linguistiques, ce n’est pas nouveau comme phénomène, même si aujourd’hui, c’est peut-être plus visible avec les médias sociaux. Avant, on recevait des lettres anonymes», a-t-il affirmé en entrevue avec le média ontarien ONFR+

Un phénomène qui ne touche pas que les militants acadiens

Les insultes gratuites et les menaces ciblant Alexandre Cédric Doucet retiennent l’attention ces jours-ci. Et on sait bien qu’il est loin d’être le premier à devoir payer ce prix pour ses prises de position.

Mais le fait est que les militants pour les droits des francophones n’ont pas le monopole sur ce genre d’expérience. Des leaders néo-brunswickois qui défendent les intérêts d’autres groupes minoritaires sont eux aussi régulièrement attaqués dans les réseaux sociaux.

Le militant queer Charles MacDougall, de Moncton, peut en témoigner. Depuis des années, il oeuvre pour faire reconnaître les droits de la communauté LGBTQ+ et prend position dans divers dossiers. Cela lui a valu son lot d’insultes dans les réseaux sociaux.

«Il s’agissait d’attaques personnelles. C’est certain que les gens se permettent de dire beaucoup de choses et de s’exprimer de façon haineuse en ligne. Et ce n’est pas juste moi (qui était ciblé). C’était beaucoup de mes collègues aussi et n’importe qui dans la sphère publique au niveau LGBTQ+.»

Charles MacDougall – qui est lui-même francophone – dénonce catégoriquement ce qu’a vécu le président de la SANB. Il croit toutefois qu’il faut faire attention de mettre toutes les insultes et menaces dans le même panier parce que tous les groupes minoritaires ne vivent pas la même réalité.

«On ne voit pas nécessairement – à moins que je sois vraiment dans le champ – des francophones et des Acadiens se faire battre dans la rue parce qu’ils sont francophones et Acadiens… tandis que ça arrive toujours avec des personnes queer et des personnes trans.»