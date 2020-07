Mise en garde contre les arnaques téléphoniques

La Force policière d’Edmundston met en garde la population quant à une série d’appels frauduleux ayant fait l’objet de plaintes au cours des derniers jours. Des citoyens ont indiqué à la police avoir reçu des appels de personnes s’étant identifiées comme étant des agents de protection de la fraude ou des policiers. Ces personnes contactent les gens par téléphone en leur laissant croire qu’elles ont été la cible de fraudeurs.

Les auteurs des appels demandent aux victimes de procéder à l’achat de cartes d’achats prépayées, telles que des cartes iTunes ou Google Play, et de fournir les codes d’activation de celles-ci, ce qui leur permettrait de retracer les présumés fraudeurs. D’autres résidents d’Edmundston ont quant à eux indiqué avoir reçu en début de semaine des appels automatisés provenant supposément des entreprises Visa et Western Union.

La police demande à la population d’être vigilante et de se renseigner auprès des institutions financières ou des services policiers si l’on croit être victime d’une fraude ou d’une tentative de fraude. Les corps policiers, tout comme le Centre antifraude du Canada, invitent les gens à se méfier des appels et des messages écrits non sollicités où l’on demande de fournir certains renseignements personnels et de raccrocher sans céder aux pressions des interlocuteurs.

Toute tentative de fraude peut être rapportée à votre force policière locale ou auprès du Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501. Il est également possible de signaler une fraude à l’attention de l’organisme par le biais d’un site web sécurisé. En date du 30 juin dernier, le Centre antifraude du Canada avait reçu pas moins de 28 206 signalements depuis le début de l’année 2020. L’organisme estime à 51 millions $ les pertes financières liées aux fraudes durant cette période.