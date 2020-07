Portée disparue, une femme de Saint-Isidore a survécu en forêt pendant 13 jours

Jenny McLaughlin a été retrouvée saine et sauve. - Archives

Une femme âgée de 34 ans de Saint-Isidore qui était portée disparue depuis le 17 juillet a finalement été retrouvée saine et sauve dans la région de Bathurst après avoir erré en forêt pendant 13 jours.

La GRC indique que Jenny McLaughlin a été retrouvée en fin d’après-midi, mardi, par hasard par un technicien qui effectuait des travaux d’entretien sur une tour de transmission dans un secteur forestier et marécageux.

La jeune femme a été secourue par des employés de la compagnie East Coast Powerline, qui l’ont transporté sur environ un kilomètre et demi avant qu’elle soit prise en charge par des travailleurs paramédicaux d’Ambulance NB qui l’ont transporté à l’hôpital.

Elle a été retrouvée dans un boisé situé près de Pabineau Falls, à proximité de la route 8.

Selon les employés à qui CBC a parlé, Jenny McLaughlin se portait bien. Elle a affirmé à ses secouristes avoir survécu en mangeant des petits fruits et en buvant de l’eau des ruisseaux.

Mercredi, Jenny McLaughlin avait regagné sa résidence, selon ce qu’a indiqué son conjoint sur Facebook.

Jenny McLaughlin avait été vue pour la dernière fois le mercredi 15 juillet, vers 4h30, à sa résidence de St. Isidore. Sa disparition a été signalée à la police deux jours plus tard.

Le samedi 18 juillet, vers 15h, des agents du Détachement de Bathurst de la GRC ont été informés qu’un véhicule abandonné bloquait un sentier de véhicule tout-terrain situé près de l’abri Red Brook, à Rough Water, près de Bathurst.

À leur arrivée, les policiers ont trouvé une Chevrolet Cobalt blanche à deux portes de 2007 portant la plaque du Nouveau-Brunswick GTE 196, et ils ont découvert qu’il s’agissait de la voiture de Mme McLaughlin.

Dès le lendemain et pendant plusieurs jours, des policiers de la GRC, la Section des chiens policiers de la GRC et des équipes de recherche et de sauvetage au sol ont mené des recherches dans le secteur, sans succès.

L’hélicoptère de la GRC et le véhicule aérien sans pilote de la GRC ont également participé aux recherches.