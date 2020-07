17 lobster rolls à découvrir à Shediac

Dix-sept restaurants du Grand Shediac auront à leur menu un lobster roll unique du 9 au 23 août en août dans le cadre de l’événement «C’est le temps du lobster roll.»

À la manière de la semaine du taco et du burger à Moncton, la ville de Shediac met les projecteurs sur les lobster roll (guédilles au homard).

La capitale du homard a annulé son Festival du homard en raison de la pandémie, mais elle ne pouvait visiblement pas se défaire de son amour du lobster roll.

Gracieuseté: Bistro Le Moque-Tortue

Dans ce cas-ci, la recette quasi-immuable du lobster roll varie d’un restaurant à l’autre, et prend des tournures imprévisibles par moments: parfois sur un rouleau sushi, parfois sur des macarons…

Les 17 restaurants participants sont le Bistro Le Moque-Tortue, Captain Dan’s Bar & Grill, Euston Park Social, Dixie Lee, Kuro Sushi, Worry Pas Ta Brain Bistro, Cabane du Gros homard, Gabrièle Hôtel & Restaurant, Restaurant La Coast, Pink Sushi & Grill Bar, Lenny’s Take Out, Bayou Pub & Eatery, Chez Léo Fried Clams, Lobster Deck, The Sandbar, Adorable Chocolat et Choi’s Lighthouse Restaurant.

Le lancement de cette activité coïncide avec l’ouverture de la pêche au homard dans la zone 25, soit le sud-est du Nouveau-Brunswick, le 10 août.

Ce n’est pas un hasard, selon le maire de Shediac, Roger Caissie.

«Nous voulions trouver une nouvelle façon créative de célébrer notre spécialité culinaire, tout en incitant les gens à soutenir nos restaurant locaux et, en même temps, notre industrie du homard.»

Ceux qui achèteront l’un de ces mets courront la chance de gagner une carte-cadeau de 25$ valide dans le même restaurant. Ils auront aussi la chance de gagner l’une de 17 cartes-cadeau de 1000$ échangeables dans tous les restaurants qui participent à l’événement.