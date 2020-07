Le Festival acadien de Caraquet aura bel et bien lieu cet été

Ce n’est pas une pandémie mondiale qui arrêtera le Festival acadien de Caraquet en 2020, mais la crise de la COVID-19 oblige les organisateurs à adapter sa programmation.

La tenue du Festival est peut-être surprenante pour plusieurs, mais les organisateurs sont surtout contents qu’il ira de l’avant.

«Ça fait longtemps qu’on travaille là-dessus, même si on a du changer le plan à maintes reprises en cours de route», dit Pascal Lejeune, coordonnateur et codirecteur artistique du Festival acadien.

«Au début, tout était aligné pour un festival comme d’habitude. Puis, il y a eu la pandémie. C’était décevant, car on avait une belle programmation, mais plus le temps avançait, plus les événements se réinventaient. Parfois, certaines restrictions s’assouplissaient, donc on se permettait de rêver un peu plus. (…) L’une de nos grandes motivations était de faire travailler le plus de monde possible.»

Une série d’activités aura notamment lieu du 10 au 15 août, dont plusieurs dans la salle de spectacle du Centre culturel de Caraquet. Chaque soir à 20h, du 10 au 14 août, les artistes acadiens Shaun Ferguson, George Belliveau, Monique Poirier, Sandra LeCouteur, Danny Boudreau et Wilfred LeBouthillier recevront sur scène d’autres artistes de la région.

Les billets pour cette série de spectacles sont en vente au coût de 20$ à compter du 31 juillet aux différents points de vente de la Billetterie Accès.

Des règlements précis seront observés pour respecter les nouvelles mesures sanitaires. Un maximum de 108 places sera disponible et les tables de 4 ou 6 personnes seront accessibles seulement à ceux qui se trouvent dans la même bulle.

D’autres mesures, comme le port d’un masque non médical avant d’entrer et la désinfection des mains avec une solution à base d’alcool ont également été implantés. Il sera possible de retirer son masque une fois installé à son siège.

Du mardi au samedi, des spectacles mettant en vedette d’anciens lauréats du Gala de la chanson de Caraquet, dont Donat Lacroix, Christian Kit Goguen, Dave Puhacz, Fayo et le groupe Baie (Chloé Breault, Matt et Marc-André Boudreau) seront présentés au Vieux couvent

Il y aura même un spectacle pour marquer le 15 août, alors que l’auteur-compositeur-interprète Raphaël Butler foulera la scène extérieure du Carrefour de la mer à compter de 19h. Plus tôt en après-midi, à 15h, avec des lauréats du Petit Gala de la chanson.

Plusieurs autres activités auront lieu durant toute la semaine dans la région. Par exemple, des artistes locaux seront présent au Quai des artistes, situé au Carrefour de la mer tandis que les détenteurs de billets de spectacles du Festival recevront un laissez-passer familial de deux jours au Village historique acadien, à Bertrand.

Tintamarre

Des changements seront aussi apportés au traditionnel tintamarre de Caraquet. Au lieu d’une rencontre au centre-ville de Caraquet, la population est invitée à s’habiller aux couleurs acadiennes et de faire du bruit dans leur cour. Un drone captera des images de l’événement du haut des airs.