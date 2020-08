La tempête tropicale Isaias frappera le Nouveau-Brunswick mercredi

L’ouest du Nouveau-Brunswick sera frappé mercredi par le passage des restes de la tempête tropicale Isaias, a fait savoir le Centre canadien de prévision des ouragans.

Dans un bulletin d’information sur les cyclones tropicaux émis lundi après-midi, le Centre a indiqué que Isaias devrait approcher du Québec et du Nouveau-Brunswick en passant par le Maine mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi.

Les répercussions les plus probables pour le Canada seront la possibilité de pluie forte et de vents soutenus sur l’ouest du Nouveau-Brunswick ainsi qu’au sud et dans l’est du Québec.

Des vents modérés soufflant en rafales jusqu’à 60 km/h sont à prévoir sur l’ensemble de ces régions.

Le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick devrait recevoir entre 20 et 30 mm de pluie au cours de la journée de mercredi, selon les prévisions émises par MétéoMédia et AccueWeather.

Les précipitations seront passablement moindres dans le reste de la province.

Des vagues de 2 à 3 m le long de la partie sud-ouest du Nouveau-Brunswick sont attendues mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi et mercredi, a aussi fait savoir le Centre canadien de prévision des ouragans.

La tempête tropicale Isaias remontait lundi après-midi la côte est des États-Unis et se trouvait, en soirée, à environ 100 kilomètres au au sud de Myrtle Beach (Caroline du Sud).

La tempête était accompagnée par des vents maximums soufflant à 120 kilomètres à l’heure et se déplaçait en direction nord à une vitesse de 19 kilomètres à l’heure