Saint-Antoine songe à ouvrir la porte aux «nanobrasseries»

La municipalité de Saint-Antoine songe à permettre l’usage d’une nanobrasserie, une microbrasserie, mais en plus petit. - Archives

Le Village de Saint-Antoine examine la possibilité de permettre à des citoyens de vendre de l’alcool dans des zones résidentielles. Des entrepreneurs cherchent à y ouvrir une «nanobrasserie» dans une maison.

Des citoyens de Saint-Antoine cherchent à pouvoir vendre des cruchons (growlers) de bière à l’endroit où ils fabriquent leur alcool.

Il s’agit cependant d’une zone résidentielle où le village ne permet pas certains usages d’une propriété, dont celui d’une brasserie. Il est donc interdit d’y vendre de l’alcool.

Les entrepreneurs ont donc demandé à la municipalité d’assouplir les règles.

La municipalité songe à permettre l’usage d’une nanobrasserie – une microbrasserie, mais en plus petit – dans les zones résidentielles R1 (unifamiliales) et R2 (unifamiliales et bifamiliales).

Claude Babin et son ami Stéphane Maillet, de Twin Harbour Brewing, ont fait part de leur plan au conseil municipal.

Claude Babin explique que pour une nouvelle entreprise de cette taille, il serait difficile de viser à obtenir un rezonage ou de s’établir dans une zone commerciale.

«On fait de la bière maison depuis presque trois ans, et on s’est dit qu’on aimerait partager l’excédent avec la communauté de Saint-Antoine», dit Claude Babin, de l’entreprise Twin Harbour Brewing.

Claude Babin précise qu’il s’agirait uniquement d’un permis de vente d’alcool, et que la consommation sur place ne serait donc pas permise.

Il lui reste d’ailleurs à obtenir la permission d’Alcool NB. «On veut rester petits parce que ça nous permet de produire les bières qu’on veut. On ne veut pas nécessairement être une entreprise qui veut produire autant que la Pumphouse, par exemple», dit-il.

Établir un petit commerce dans une résidence permettrait aussi de limiter les dépenses de son entreprise naissante, dit Claude Babin.

À sa connaissance, il n’existe qu’une seule autre brasserie dans la même situation au Nouveau-Brunswick – Gridiron Brewing, à Hampton. «Ils ont été les premiers à avoir ce permis-là», explique Claude Babin.

La modification du plan rural qui permettrait ce genre d’entreprise fera l’objet d’une audience publique lors de la prochaine réunion du conseil municipal le 25 août.

Les citoyens pourront y présenter leurs objections.

Claude Babin est confiant, par contre. Il explique que les voisins de la nanobrasserie ont été consultés et que les heures d’ouverture du petit commerce seraient assez réduites. Il espère ainsi éviter de déranger le voisinage.

Si le conseil municipal donne suite à sa demande, cela pourrait ouvrir la porte à d’autres PME qui voudraient faire la même chose dans le village.

La création de nanobrasseries n’était pas prévue lorsque le plan rural de Saint-Antoine a été couché sur papier, selon la directrice générale du village, Vicky Williams.

«Notre plan rural a dix ans, on est en train de le refaire maintenant. Il y a dix ans, une nanobrasserie, ça n’existait pas.»

Dans un avis public affiché sur Facebook, la municipalité précise que les entreprises devront se soumettre à d’autres conditions si l’arrêté est adopté.

Il faudra obtenir des permis de la part des gouvernements provincial et fédéral. C’est déjà chose accomplie pour Twin Harbour Brewing, selon Claude Babin.

Il faudra aussi obtenir l’accord de la municipalité pour chaque nouveau projet de la sorte.