Un Néo-Brunswickois de 71 ans meurt lors d’une sortie en parapente

Un Néo-Brunswickois de 71 ans est décédé samedi soir lors d’un accident de parapente.

L’incident est survenu dans le secteur de Point Prim, une région du sud de la province entourée par la mer.

La GRC de l’Île-du-Prince-Édouard a déclaré que l’homme est mort sur les lieux de l’accident.

Le Bureau du coroner de la province et la GRC ont institué une enquête afin de déterminer les causes du décès et si un problème d’ordre médical pourrait être à l’origine de la mort du septuagénaire.

Dans un échange avec le réseau CBC, l’Association canadienne de vol libre a indiqué que la victime était un pilote de parapente qui avait reçu sa certification en 2012 après avoir suivi un programme de formation national.

«La famille de l’homme a été avisée de son décès. Nos pensées accompagnent sa famille et ses amis», a déclaré par voie de communiqué la GRC du district Kings.