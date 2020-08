La librairie Pélagie tourne la page sur Bathurst

Après plusieurs années de service, la librairie Pélagie de Bathurst tournera la page pour de bon à la mi-août. Le commerce était déjà fragile avant la pandémie et son copropriétaire indique que la petite boutique ne parvenait plus à garder la tête hors de l’eau.

Installée à la Promenade Waterfront depuis environ dix ans, la librairie Pélagie s’apprête bientôt à mettre la clé sous la porte.

Julien Cormier, le copropriétaire, se dit déchiré de devoir renoncer à sa succursale de Bathurst, même si celles de Caraquet et de Shippagan continuent à tenir bon.

«Ça nous fait terriblement mal au coeur de fermer. On avait une clientèle fidèle qui sera, comme nous, très triste de nous voir partir. Il y avait aussi des écoles qui venaient nous voir régulièrement.»

La boutique de Bathurst aurait enregistré des pertes de plus de 40% au cours des derniers mois.

«Notre librairie a toujours été un peu fragile», a reconnu M. Cormier. Mais là, la COVID-19 en a eu raison.»

Les salons du livre étant annulés dans leur forme habituelle, la librairie anticipait encore d’autres pertes écrasantes cet automne,

Les propriétaires ont décidé de mettre fin à son histoire considérant aussi que la succursale de Bathurst était la plus vulnérable des trois.

«On avait une bonne entente avec la Ville de Bathurst, qui nous proposait un loyer intéressant et c’est pour ça que nous avons réussi à rester ouverts pendant dix ans. Avec la diminution des ventes, on y arrivait toutefois plus.»

La fermeture de la seule librairie francophone des régions Chaleur et Restigouche fera mal à ses propriétaires et à de nombreux autres.

Son impact devrait aussi se faire sentir chez les éditeurs acadiens, les écrivains, les bibliothèques scolaires et bien sûr… les lecteurs francophones de la région.

«Peu importe l’impact direct que la fermeture d’une librairie aura sur nos ventes, ce n’est jamais bon», a affirmé Marie Cadieux, directrice des Éditions Bouton d’or Acadie, basée à Moncton.

«C’est comme perdre une espèce d’oiseau ou de plante rare. Ce n’est pas bon pour l’écosystème de la chaîne du livre et c’est très dommage pour le paysage littéraire.»

Jacques Ouellette, copropriétaire des Éditions La Grande Marée, partage la déception de sa consoeur.

Au-delà des pertes financières anticipées, il considère surtout cette fermeture comme une perte culturelle pour toute la communauté francophone de la région.

La librairie Pélagie de Bathurst fermera ses portes pour de bon le 14 août. – Acadie Nouvelle: Allison Roy

Brigitte Lavallée, une auteure de la région, était aussi déçue en apprenant la mauvaise nouvelle, mardi après-midi.

«Avec la publication de mon premier recueil l’automne dernier, plusieurs personnes qui n’ont pas eu la chance de venir au lancement de livre sont passées par la Pélagie pour en obtenir une copie. Sans compter ceux qui ont peut-être découvert mon travail simplement en allant bouquiner sur place», a-t-elle témoigné.

«Je crois que toute la ville a besoin d’une librairie. Cela apporte une âme à un milieu de vie! C’est essentiel, je trouve, comme les espaces verts, les lieux de rencontre ainsi que les bistrots et les cafés, par exemple. S’il y a de la place pour le sport et les spectacles, il doit aussi y en avoir pour le livre.»

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, le copropriétaire de la Librairie Pélagie a tout de même voulu se faire rassurant.

Selon lui, il y aurait toujours un intérêt pour une librairie dans la région Chaleur une fois la pandémie terminée.

«On pense quand même que ce serait viable d’avoir une librairie à Bathurst si des gens de Bathurst la possédait. Nous, un autre de nos problèmes, c’était la distance. Pendant la pandémie, nous avons dû mettre nos employés à pied, mais on ne pouvait pas se trouver à trois endroits en même temps.»

Après cette fermeture, la province comptera six librairies francophones, soit les deux Pélagie restantes de Caraquet et Shippagan, la Grande Ourse à Dieppe, Le Bouquin à Tracadie, la Matulu à Edmundston et la librairie Acadienne de l’Université de Moncton.