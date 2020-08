Les Néo-Brunswickois sont nombreux à camper dans les parcs provinciaux

Plus de Néo-Brunswickois campent dans les parcs provinciaux cet été que l’an passé, selon des données du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.

Les terrains de camping des parcs provinciaux n’ont pas échappé à la perte d’achalandage causée par la fermeture des frontières.

Les campeurs sont beaucoup moins nombreux cette année dans les huit parcs provinciaux qui ont un terrain de camping – soit la plage Parlee, le Parc de la République, Murray Beach, Herring Cove, Mactaquac, Mont Carleton, New River Beach et Sugarloaf.

Selon les données du ministère, les parcs ont enregistré 40 324 visiteurs en mai, juin et juillet 2019. Parmi ces campeurs, 23747 étaient néo-brunswickois.

Cette année, pendant la même période, l’achalandage total a diminué de 20% pour se situer à 31 894, mais les campeurs du Nouveau-Brunswick représentent 30 863 de ces visiteur – une augmentation d’environ 30%.

Il s’agit d’une augmentation de taille, selon Allen Bard, directeur des parcs et attractions au ministère du Tourisme.

«30%, c’est beaucoup. Ça veut sûrement dire qu’il y a des gens qui n’ont jamais fait de camping qui ont décidé d’en faire et des [campeurs] qui ont décidé de rester dans la province.»

Afin de remonter la pente en matière de tourisme, le gouvernement provincial a mis le paquet sur la publicité pour inciter les Néo-Brunswickois à passer leurs vacances dans la province.

Il y a deux semaines, le gouvernement a même offert de rembourser 20% du coût des vacances des Néo-Brunswickois, à condition qu’ils passent une nuitée dans un établissement ou un camping de la province.

Allen Bard explique qu’il est difficile d’attribuer cette hausse d’intérêt des Néo-Brunswickois pour le camping à une cause en particulier.

«Ce sera difficile à dire ce qui a eu un impact avant la fin de la saison, parce que les données entrent constamment.»

Août s’annonce déjà prometteur, selon lui.

Toujours selon M. Bard, le ministère s’efforce d’inciter les touristes du sud de la province à visiter le nord, et vice-versa, puisque le secteur touristique du nord dépend davantage des vacanciers québécois.

Les parcs qui sont plus près des frontières ont donc écopé davantage.

Afin d’amener des touristes à ces endroits, le ministère tentera de séduire les touristes selon leurs intérêts dans les prochaines semaines, selon Allen Bard.

«On cible des marchés en particulier. Par exemple, le parc Sugarloaf, on sait que c’est un parc de vélo de montagne, et donc on va cibler un marché dans la province qui est lié à ce parc-là.»