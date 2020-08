Dieppe: un microcultivateur de cannabis démarre sa production

«On pourrait nous comparer à une micro-brasserie», lance Tom Devost en nous faisant visiter une salle de culture flambant neuve. Le propriétaire de l’entreprise familiale Golden Peaks a obtenu l’autorisation d’opérer une installation de cannabis de petite taille à Dieppe.

Originaires de Grand-Sault, Renée Desjardins et son mari Tom Devost, ont lancé leur projet à l’hiver 2019.

«Ma femme a grandi sur une ferme de pomme de patates, nous avons toujours aimé les plantes», raconte l’entrepreneur, qui avait jusque-là fait carrière dans l’immobilier et les technologies de l’information.

Une fois la construction du site de production terminée, le couple a dû démontrer que la conformité des installations à la longue liste des exigences imposées par Santé Canada. Après neuf mois de démarches, de contrôles et autres tests, l’agence fédérale leur a accordé le 24 juillet une licence de microculture. Celle-ci n’autorise pas plus 200 mètres carrés de plants et permet aux cultivateurs de faire jusqu’à trois millions de dollars en revenus bruts par année.

Si tout se passe comme prévu, Golden Peak produira entre 400 et 500 kilogrammes par an et emploiera entre quatre et cinq personnes. Il s’agit là d’une infime fraction de ce que fait pousser Organigram, le producteur de Moncton dispose d’une capacité de production de 113 000 kilogrammes.

«Nous croyons qu’il y a une place sur le marché pour les petits joueurs capables de produire une fleur de haute qualité. Le but est de garder le prix raisonnable pour rivaliser avec le marché noir», assure Tom Devost.

L’aventure n’a pas été de tout repos, aucune institution financière des Maritimes n’a accepté de soutenir son projet. Un autre petit producteur de cannabis de la région, Lakeburn Craft Cannabis, a été confronté aux mêmes réticences.

«Il a fallu se rendre en Ontario pour obtenir du financement, rapporte M. Devost. Il semblerait que les banques soient encore craintives parce que l’industrie est nouvelle et l’activité est légale depuis peu.»

L’entrepreneur prévoit commencer à planter au cours des prochains jours pour pouvoir démarrer la vente avant Noël. Le producteur a fait le choix de méthodes d’agriculture biologiques: refus des engrais chimiques et des pesticides, recours à des insectes bénéfiques pour se débarrasser des ravageurs.

Des déshumidificateurs, de nombreuses lumières et un système de ventilation permettront de contrôler l’environnement de chacune des cinq chambres de culture, afin de reproduire les conditions naturelles dans lesquelles grandissent les différentes variétés.

Les locaux de 7500 pieds carrés comprennent aussi des espaces dédiés au clonage des plants, à la séparation des feuilles et des fleurs ainsi qu’à l’entreposage.

La petite entreprise de Dieppe s’est associée au producteur de cannabis Crystal Cure qui assurera la vente et la distribution du produit sur le marché local.

Ce nouveau joueur basé à Shediac Cape devrait bientôt obtenir un permis de vente à des fins de consommation récréatives. Le PDG, Mike Barbour, affirme être en discussion avec deux autres cultivateurs néo-brunswickois pour conclure le même type d’entente.

«Nous voulons créer une gamme appelée Farmers Series qui mentionnera l’histoire de chaque producteur et mettra en valeur son produit», explique-t-il.

«C’est un modèle de collaboration qui n’existe pas encore au Canada, on pense que c’est la voie de l’avenir.»