Les hôteliers de la région Chaleur se sentent abandonnés

Frappés de plein fouet par la pandémie, les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme du nord du Nouveau-Brunswick se sentent délaissés par les différents paliers gouvernementaux.

Dans un communiqué émis mardi, Événements Bathurst-Chaleur et ses partenaires hôteliers ont sonné un cri d’alarme dans l’espoir d’obtenir le «soutien direct» du gouvernement provincial et de la Ville de Bathurst.

L’organisme voudrait, entre autres, s’assurer que la taxe sur l’hébergement touristique soit investie équitablement à travers les municipalités et à des fins touristiques seulement.

Pour se faire, Événements Bathurst-Chaleur propose de remettre ces fonds directement à l’Office du Tourisme Chaleur plutôt qu’à la Ville de Bathurst. L’organisme réclame aussi plus de transparence, souhaitant savoir comment ces fonts sont utilisés.

Points d’interrogation

Les temps sont durs pour les propriétaires d’hôtels, de motel de gîtes et d’auberges depuis l’arrivée de la pandémie de COVID-19.

En l’absence de touristes, plusieurs d’entre eux se retrouvent dans l’eau chaude et essuient des pertes écrasantes.

Isabelle Morrier, la directrice d’Événements Bathurst-Chaleur, explique que les hôteliers ont plus que jamais besoin de soutien, mais que la Ville de Bathurst se montre peu réceptive.

Le manque de collaboration et de communication qui divise la Ville et son organisme aurait commencé bien avant la pandémie, au moment où la municipalité aurait implanté une taxe sur l’hébergement de 3,5% sans aucune consultation au préalable.

Mme Morrier souligne que plusieurs points d’interrogation demeurent, notamment à savoir comment la Ville entend répartir les fonds qui lui ont été confiés.

«Lorsqu’on s’est rencontré au début du processus, on ne s’opposait pas à l’idée de remettre les fonds à la Ville. On nous avait promis qu’on aurait deux sièges à l’Office du Tourisme et qu’un employé travaillerait en collaboration avec nous afin qu’on puisse être impliqué dans l’élaboration du plan stratégique.»

Neuf mois plus tard, la directrice affirme qu’aucun suivi n’a été fait.

«On comprend que la pandémie a peut-être ralenti les choses, mais dans le fond, on est dans le néant depuis décembre. Les hôteliers veulent des réponses à leurs questions, ils veulent savoir quel est le plan stratégique et où ils s’en vont, surtout dans un temps crucial comme celui-ci.»

Si la Ville de Bathurst n’est pas en mesure de présenter un budget de marketing touristique spécifique et un plan qui détaille les motivations derrière ses décisions, les hôteliers de la région aimeraient avoir droit à une pause sur les paiements de la taxe d’hébergement et la taxe commerciale.

«Si l’on n’est pas prêt, prenons le temps de s’organiser comme il le faut et prenons une pause», a suggéré Mme Morrier.

Bathurst réplique

De son côté, la Ville de Bathurst juge «déplorable» l’approche des hôteliers en lien avec la mise en œuvre de l’arrêté municipal concernant la taxe sur l’hébergement touristique.

Elle rappelle notamment que les montants perçus par cette taxe viennent des poches des clients et non des hôteliers.

«Depuis janvier 2020, nous avons continué nos efforts d’information avec les hôteliers afin d’assurer des informations consistantes et de collaborer avec eux pour la remise des montants perçus à la municipalité, ces montants perçus ne leur appartenant pas», a souligné le maire Paolo Fongemie dans une déclaration écrite.

«Nous trouvons regrettable l’approche prise par le porte-parole du groupe, qui a présenté des éléments qui ne sont pas des enjeux dans le dossier actuel.»

La Ville rappelle de plus qu’elle contribue non seulement à 34% du budget annuel du bureau régional du Tourisme, mais qu’elle assure 100% des frais de fonctionnement du seul bureau d’information touristique de la région Chaleur.

«Nous contribuons activement aux efforts d’attirer des événements majeurs à notre municipalité, ceci avec un bénéfice clair aux entrepreneurs touristiques de la région Chaleur», a continué le maire.

Si l’approche des hôteliers est injuste, selon lui, M. Fongémie reconnaît tout de même les nombreux défis auxquels ils font face.

«Nous avons certainement besoin d’une stratégie de relance du tourisme dans le nord du Nouveau-Brunswick et la Ville de Bathurst sera solidaire avec ses partenaires et complices dans cette relance», a-t-il souligné.

Abandon de Fredericton?

Événements Bathurst-Chaleur et ses partenaires aimeraient aussi ouvrir une discussion avec le gouvernement provincial, qui, jugent-ils, manquent à son rôle dans ce dossier.

L’initiative visant à offrir un rabais de 20% aux citoyens passant la nuit dans un hôtel de la province ne suffit pas, selon eux.

«Il faut comprendre qu’un pourcentage de la population a déjà pris ses vacances, d’autres planifiaient déjà voyager et certains, qui ont été durement frappés par la pandémie, n’auront pas les moyens de se payer des vacances du tout. Il reste donc qu’un petit pourcentage de citoyens qui seront possiblement incités par le rabais. Il est fort probable que certaines régions de notre province ne verront aucun bénéfice à ce fonds créé par le gouvernement», peut-on lire dans le communiqué d’Événements Bathurst-Chaleur.

Ce dont les hôteliers du nord de la province ont vraiment besoin poursuit l’organisme, c’est d’un appui équitable de la part de Fredericton.

Ils souhaiteraient que les attraits touristiques de la région soient mis en valeur et financés autant que ceux du sud de la province, et ce à longueur d’année.

«Ils ne veulent pas seulement avoir accès aux mêmes occasions, mais ils doivent avoir accès à ce dont ils ont besoin pour être au même niveau que les régions plus fortunées», termine Événements Bathurst-Chaleur.