COVID-19: l’aide aux pêcheurs disponible dès le 24 août

Le ministère des Pêches et Océans a dévoilé mercredi les détails du le programme d’aide financière pour les pêcheurs annoncé à la mi-mai en réponse à la crise de la COVID-19. Les candidatures seront ouvertes du 24 août au 21 septembre.

L’investissement de 469,4 millions $ annoncé par la ministre Bernadette Jordan servira à financer deux programmes destinés à aider les pêcheurs qui sont aux prises avec une perte de revenus pendant la pandémie.

Il s’agit de l’investissement le plus important réalisé dans le secteur des pêches au Canada en vingt ans, selon la ministre.

Des informations détaillées sur le processus de demande sont maintenant disponibles en ligne sur le site de Pêches et Océans Canada.

L’un des deux programmes, la prestation aux pêcheurs, couvre jusqu’à 75% des pertes de revenus au-delà d’un seuil de 25% de baisse des revenus pour l’année d’imposition 2020 par rapport à 2018 ou à 2019. La prestation maximale est de 10 164$.

Ce programme s’adresse aux pêcheurs commerciaux indépendants, aux pêcheurs de poisson d’eau douce indépendants, aux pêcheurs autochtones désignés par leur communauté dans le cadre d’un permis de pêche communautaire et à l’équipage des pêcheurs à la part (sharepersons crew).

Les personnes qui ont demandé ou reçu la Subvention salariale d’urgence du Canada ne sont pas admissibles.

L’autre programme d’aide, la subvention aux pêcheurs, est une subvention non remboursable d’une valeur maximale de 10 000$ destinée aux pêcheurs indépendants qui ont un permis de pêche commerciale valide en 2020.

Ces pêcheurs doivent avoir des frais d’exploitation pouvant atteindre 40 000$ qui ne peuvent pas être reportés.

Seuls les pêcheurs qui ont eu des débarquements en 2018 ou en 2019 y sont admissibles, ce qui semble exclure les nouveaux pêcheurs qui font leur entrée dans l’industrie en 2020.

«Les nouveaux arrivants (dans l’industrie de la pêche) sont encore une fois les grands oubliés», dit Martin Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Selon lui, les nouveaux pêcheurs représentent environ 5% des membres de l’Union et ils sont parmi les pêcheurs les plus vulnérables sur le plan financier.

«Ils ont acheté leur permis de pêche et tout ce qui vient avec à la fin de la saison dernière, donc ils n’ont pas d’historique au niveau de la masse salariale et d’autres pré-requis qui sont nécessaires pour accéder aux programmes.»

La ministre affirme que les employés du ministère ont travaillé d’arrache-pied pour que ces programmes soient annoncés avant la date à laquelle ils seront disponibles.

«Il était important pour nous de l’annoncer avant le 24 août, afin que les demandeurs aient le temps de préparer.»

Plus tôt cette année, Ottawa avait annoncé un programme de 62 millions $ pour aider à stabiliser les secteurs de la transformation du poisson et des fruits de mer. Le gouvernement fédéral promettait aussi 50 millions $ pour aider les agriculteurs, les pêcheurs et les employeurs du secteur de la transformation alimentaire qui doivent assumer la quarantaine de 14 jours imposée aux travailleurs étrangers temporaires.

«Nos pêcheries fonctionnent selon une structure unique et ont été confrontées à des défis distincts tout au long de cette pandémie, a expliqué la ministre Jordan dans un communiqué. Nous avons travaillé 24 heures sur 24 pour mettre au point un système simple et accessible permettant de verser plus de 469 millions $ à nos pêcheurs le plus rapidement et le plus facilement possible.»

Assurance-emploi

Le ministère n’a toujours pas publié les détails d’un autre programme d’aide annoncé le 14 mai.

Il s’agit de mesures qui permettront aux pêcheurs indépendants d’accéder aux prestations d’assurance-emploi en fonction des gains assurables des saisons précédentes, soit les demandes d’hiver et d’été.

«Des détails supplémentaires seront partagés lorsqu’ils seront disponibles», indique-t-on dans le communiqué du ministère publié mercredi.