Médecins de famille: une denrée rare

Le Restigouche doit composer depuis quelques années avec une pénurie de médecins de famille. Et la situation risque d’empirer avec les départs de médecins établis.

Réjean Bernard vient d’apprendre une bien mauvaise nouvelle. D’ici quelques mois, son médecin de famille qui le suivait depuis plus d’une vingtaine d’années, Dr Delbe Robichaud, prendra sa retraite.

Si l’entrepreneur de Campbellton dit être content que son médecin puisse profiter d’une retraite méritée, ce départ le préoccupe tout de même. C’est que lui et sa femme se retrouveront bientôt – comme des milliers d’autres patients dans le Restigouche et dans la portion québécoise de la MRC d’Avignon – sans médecin de famille.

«On s’est renseigné, j’ai passé quelques coups de fil, mais aucun docteur ne semble prendre de nouveaux patients en ce moment. Ça m’inquiète, car même si je suis relativement en santé, on ne rajeunit pas. Qui va me recevoir en consultation, renouveler mes prescriptions? Est-ce qu’il va falloir que j’aille attendre des heures à l’hôpital ou en clinique simplement pour obtenir un rendez-vous afin de passer des tests de routine annuels? Ça me soulagerait beaucoup de savoir que j’ai un médecin qui surveille mon dossier», confie-t-il.

M. Bernard est loin d’être le seul dans cette situation dans la région. Avec le départ à venir du Dr Robichaud et celui tout récent du Dr Jean-Robert Ngola, près de 3000 patients (actifs) se retrouveront dans le même bateau. Et la situation pourrait empirer alors que d’autres docteurs de familles ont pratiquement un pied dans la porte de sortie, à quelques années de la retraite.

Au Réseau de santé Vitalité, on dit être bien au fait la précarité de cette situation.

«La région du Restigouche ne regorge pas d’effectifs médicaux. Nous y avons plusieurs postes de vacants et dans plusieurs domaines, y comprit celui des médecins de famille. On a beaucoup de difficultés à pourvoir ces postes», constate Johanne Roy, vice-présidente des Services cliniques et – par intérim – des Ressources humaines chez Vitalité.

Dans les faits, une dizaine de postes de médecins de famille qui sont ouverts dans la région. Certains sont même affichés depuis plusieurs mois, voire quelques années. Mais ces postes demeurent vacants, une situation qui n’est pas sans causer nombre de problèmes.

Outre les patients orphelins, ces postes non pourvus posent une pression sur le système médical. Déjà, le Centre de santé communautaire St-Joseph de Dalhousie (clinique sans rendez-vous) a dû réduire ses heures d’ouverture, faute de médecins.

Recrutement difficiles

Mme Roy assure que le réseau fait tout en son pouvoir côté recrutement. N’empêche, en dépit de ses efforts, le Réseau de santé Vitalité ne semble pas être parvenu à trouver la formule miracle pour convaincre d’éventuels candidats de s’implanter dans cette portion du nord.

«On avait jusqu’à tout récemment des médecins intéressés à venir voir la région et à prêter main-forte en faisant du locum, mais la pandémie de la COVID-19 est venue bouleverser les plans. Avec les restrictions aux frontières et la quarantaine obligatoire, des candidats se sont désistés. On espère que ce ne sont que des reports et que nous n’avons pas été balayés de leurs options», indique-t-elle.

Selon Mme Roy, la communauté du Restigouche s’est aussi montrée très sensible à la problématique du manque de médecins de famille. Plusieurs élus, gens d’affaires et professionnels de la santé se sont notamment regroupés afin de voir comment rendre le milieu accueillant et faciliter l’intégration des futurs candidats, de sorte à s’assurer que ceux-ci s’implantent à long terme dans le secteur.

«Il y a des solutions qui passent par la communauté, comme aider la conjointe ou le conjoint du candidat à dénicher un emploi», cite-t-elle en exemple.

La gestionnaire assure par ailleurs que bien que le Restigouche vit actuellement une situation précaire au chapitre des médecins de famille, la pénurie est une réalité qui touche également d’autres régions de la province.

«Il y a beaucoup de patients orphelins également dans la grande région de Moncton qui accueille, entre autres, une grande partie des immigrants de la province. Et je sais que le Réseau de santé Horizon a également des besoins à pourvoir. C’est une denrée rare partout», assure-t-elle.

Options

Si ces postes restent inoccupés, comment assurer la continuité du service?

Pour Mme Roy, il faut penser à revoir la façon de livrer ce service dans la région. Le recours à un plus grand nombre d’infirmières praticiennes afin de libérer les plages horaires des médecins serait une option.

«On ne peut pas se passer de médecins, mais peut-être qu’en faisant appel à d’autres ressources, on pourrait alléger leur tâche et faire en sorte qu’ils puissent se concentrer sur les cas les plus lourds. C’est certain qu’on aimerait avoir davantage de ces infirmières sous la main en ce moment», avoue-t-elle.

La consultation virtuelle – soit à distance par téléphone ou vidéoconférence – est une autre avenue explorée.

«C’est certain que les services à distance ont certaines limites et que dans certaines situations, un médecin demeure indispensable. Mais on se doit quand même de regarder comment desservir une population ayant accès à un nombre limité de médecins», dit-elle.

L’une des solutions souvent avancées pour faciliter le recrutement est la mise en place d’un système d’incitatifs financiers destinés aux régions éloignées ou vivant une problématique particulière. À ce sujet, le réseau dit avoir les mains liées.

«Au sens propre, on ne peut pas – de notre propre chef – donner des bonus ou des primes, sortir de l’argent de nos poches pour attirer des candidats dans une région spécifique. Par contre, c’est quelque chose que le ministère de la Santé peut autoriser et ça s’est déjà vu par le passé sur une base temporaire afin de régler une situation bien précise», souligne-t-elle.

Espoir

Pour ce qui est de M. Bernard, les recherches vont se poursuivre et il se croise les doigts que les postes vacants seront comblés.

«Je me mets dans la peau d’une personne âgée ou de quelqu’un qui a une maladie chronique qui se retrouve du jour au lendemain sans médecin de famille, c’est très inquiétant. Peut-être faudra-t-il proposer des incitatifs pour les attirer. Et si le réseau ne peut le faire, alors la communauté peut aider, comme des exemptions de taxes sur leur maison ou autres allègements. Mais il faut absolument trouver des solutions», dit-il.

De son côté, Mme Roy demeure positive.

«C’est vrai que la situation n’est peut-être pas facile, mais il ne faut surtout pas voir tout en noir. Le Restigouche est une magnifique région où il fait bon travailler et c’est le message que l’on va continuer de marteler à nos candidats», assure-t-elle.