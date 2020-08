Un entrepreneur ne veut pas de glyphosate sur «son coin de paradis»

Les travaux d’épandage d’herbicides à base de glyphosate reprendront d’ici quelques jours un peu partout dans le nord de la province. Et ils continuent de ne pas faire l’unanimité.

Guildo Martel gère une entreprise touristique dans le secteur du parc du Mont Carleton – Aventure Mont Carleton – depuis une vingtaine d’années. Il propose notamment la location de canots, de kayaks et de tubes (pneumatiques) pour descendre la rivière Petite Tobique qu’il considère comme étant un coin de paradis.

«Les gens adorent. Ils vont au parc et viennent faire une descente. Le paysage est exceptionnel», raconte le propriétaire.

Mais voilà, ce dernier doit composer avec un inconvénient depuis quelques années: l’épandage aérien d’herbicides.

Des hélicoptères survolent en effet certains secteurs situés à proximité de la rivière, tout juste aux limites du parc, pulvérisant certains lots (blocs) d’un produit à base de glyphosate. Celui-ci a pour objectif d’éliminer les pousses de feuillus afin de permettre une meilleure croissance des épinettes en plantation.

«Depuis quelques années, à cette période-ci jusqu’en septembre, on arrose les bûchers situés près de la rivière. Et ils le font même s’il y a des usagers sur la rivière. Ils arrosent un bloc (de plantation) à la fois. Ça ne finit plus», souligne M. Martel.

Certes, l’arrosage ne se fait pas directement sur la rivière. Des zones tampons doivent être respectées. N’empêche, l’odeur se fraye un chemin jusque sur la rivière selon l’entrepreneur touristique. Celle-ci incommode les touristes et n’est pas sans créer une certaine crainte puisque le produit – bien qu’homologué par Santé Canada – soulève toujours plusieurs doutes sur la scène internationale, notamment quant à ses impacts sur la santé humaine.

«Lorsqu’il y a de l’épandage, ça voyage dans l’air et on le sent très bien sur la rivière. Ça pique les yeux et la gorge. Et quand tu respires ça, on dirait que ça te reste dans le nez pendant des semaines», témoigne-t-il

Dans une correspondance avec le ministère, on assure à M. Martel que les arrosages respectent les normes et pratiques en place. Ces propos sont toutefois loin de rassurer l’entrepreneur.

«Moi, j’ai peur pour la santé des usagers de la rivière, mais aussi pour la faune et la flore de ce secteur. Et je trouve inacceptable que le gouvernement permette ça, qu’il soit complice de ça», exprime-t-il.

Une lutte continuelle

Il va de soi que la situation vécue par M. Martel trouve écho auprès du mouvement écologiste ÉcoVie qui mène, depuis quelques années, un farouche combat contre l’épandage.

ÉcoVie joint donc sa voix à celle de l’entrepreneur touristique pour demander que les lots boisés situés près de la Petite Tobique soient exemptés de traitement cet été.

Francine Levesque est porte-parole du mouvement. Elle et des membres du groupe se sont rendus, samedi, dans ce secteur afin de dénoncer l’arrosage à venir des lots situés aux abords de la Petite Tobique, mais également l’utilisation pure et simple de l’épandage d’herbicides sur les terres publiques.

«Même si nous ne sommes pas favorables aux plantations d’épinettes, à la monoculture, ce que nous disons c’est qu’il y a des options à l’utilisation d’herbicides. Pourquoi, par exemple, ne pas faire les travaux manuellement, à l’aide de sylviculteurs?», propose Mme Levesque.

Reste que sa solution première serait un meilleur partage de la forêt publique et non – comme c’est le cas, selon elle – d’utiliser celle-ci majoritairement à une seule sorte d’industrie.

«En ce moment, tout est axé pour la récolte de l’épinette, et on sait qu’à long terme ce n’est pas viable. Mais pendant ce temps, on met de côté l’industrie touristique, on enclave les érablières pour qu’elles ne puissent pas prendre d’expansion. Une forêt publique uniquement composée de plantations d’épinettes qui ne profite qu’à une poignée de joueurs, c’est vraiment ce que l’on veut laisser aux prochaines générations?», questionne Mme Levesque.

Travaux

Pour ce qui est de l’utilisation du glyphosate, l’Assemblée législative a adopté une motion le 12 décembre afin de créer un comité législatif dédié aux changements climatiques et à la gérance de l’environnement. Les travaux ont toutefois été suspendus en raison de la pandémie. On assure par contre que la question de l’utilisation du glyphosate sera renvoyée à ce comité afin de tenir des audiences publiques, de mobiliser les intervenants, d’inviter des soumissions et de faire des recommandations au gouvernement.

Pour ce qui est de M. Martel, il continuera à proposer ses descentes jusqu’à la fin de l’été. Et aux politiciens qui s’entêtent à endosser la pratique de la pulvérisation d’herbicides et à vanter son caractère inoffensif, ils les invitent à venir descendre la rivière après un épandage.

«S’ils estiment que ce n’est pas dangereux pour la santé, alors qu’ils viennent respirer leurs herbicides pendant la période de l’arrosage», dit-il.