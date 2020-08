Le plaidoyer de William Macenauer encore repoussé

Le plaidoyer d’un homme accusé d’agression sexuelle envers sa fille a été reporté au 11 septembre en attendant les résultats d’un test d’ADN. William Macenauer est accusé d’avoir eu des rapports sexuels avec sa fille à plusieurs reprises au cours des années. Elle était mineure lors de certains de ces crimes allégués. Il est aussi accusé d’avoir proféré des menaces de mort à sa fille et à la mère de sa fille. Un total de 19 accusations pèsent contre lui.

Son plaidoyer avait déjà été ajourné en mars, alors que l’accusé n’était pas présent à cause de craintes relatives à la pandémie. Il n’était pas non plus présent en cour vendredi matin.

Carolyne Albert, une agente représentant l’avocat Mathieu Boutet, a affirmé au juge Luc J. Labonté que la défense préférait attendre de recevoir les résultats d’un test d’ADN avant de procéder au plaidoyer. Elle a refusé de commenter davantage.

Il n’y a pas d’interdit de publication dans cette affaire à la demande de la présumée victime, Shanti Poirier.

Les allégations qui pèsent contre William Macenauer n’ont pas été prouvées en cour.