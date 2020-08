Moncton affiche son appui à Beyrouth

Les visages étaient graves vendredi après-midi devant l’hôtel de ville de Moncton, où une cinquantaine de personnes se sont rassemblées afin de rendre hommage aux victimes de la catastrophe de Beyrouth.

Tous ont répondu à l’appel des membres de l’Association libanaise de Moncton, secoués par l’explosion de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium responsable de la destruction du port de la capitale libanaise, de 150 morts et au-delà de 5000 blessés.

«Nous sommes venus démontrer notre soutien et exprimer notre chagrin à tous ceux qui ont été frappés par cette tragique explosion», a souligné le président Mike Timani.

Le chef d’entreprise d’origine libanais se dit touché par les nombreux messages de sympathie exprimés par la communauté néo-brunswickoise.

Lamia Chami, une autre immigrante d’origine libanaise, a confié sa détresse et son impuissance après que plusieurs de ses amis et de ses proches aient perdu subitement l’accès à leur logement, dans un pays déjà fortement ébranlé par sa pire crise économique.

«Lorsque vous êtes loin, il est tellement frustrant de ne pas pouvoir être là. En regardant les images à la télévision, je voudrais être là, aider les gens, leur apporter de la nourriture, mais je ne peux rien faire…»

Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et Développement de l’énergie, et la mairesse de Moncton Dawn Arnold ont participé à la vigile, marquée par une minute de silence et la levée du drapeau du pays endeuillé.

L’Association libanaise de Moncton entend lancer un appel au don pour venir en aide aux victimes au cours des prochains jours.

Jeudi soir, le gouvernement du Québec a annoncé qu’il accordait une aide financière d’urgence de 1 million $ pour le soutien de projets d’action humanitaire au Liban. La province a été imitée par la Nouvelle-Écosse qui a décidé vendredi l’octroi de 1 million $ à la Croix Rouge libanaise.