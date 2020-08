DOSSIER – Un retour en classe sous le signe de l’incertitude

La rentrée scolaire approche à grands pas, mais les questions sans réponses demeurent nombreuses et le manque de précision alimente les inquiétudes de parents et de membres du personnel scolaire.

Plusieurs acteurs du milieu scolaire affirment que les lignes directrices émises par le gouvernement pour la rentrée scolaire sont trop vagues. Gérald Arseneault, président de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB), attend toujours des consignes actualisées et les détails du plan de retour à l’école présenté en juin.

«On veut des paramètres détaillés pour le retour en classe. On doit sentir que les enseignants et les élèves sont en sécurité et que les plans sont bien établis», insiste-t-il.

Les inconnus compliquent la planification de l’année et la répartition des tâches. Certains enseignants ignorent encore quelle matière ils enseigneront en septembre, reconnaît M. Arseneault.

L’enseignement à distance pour les élèves du secondaire s’annonce comme un «défi à relever» qui impliquera «une période d’adaptation pour les enseignants et les élèves».

«On a hâte de voir si tous les élèves auront les outils rendus accessibles par le gouvernement. On a hâte de voir si tout va fonctionner, souligne le président de l’AEFNB. Est-ce que les régions auront un accès suffisant à internet? Est-ce que la bande passante des écoles pourra accommoder le nombre de personnes qui veulent se brancher en même temps?»

Chuck Chiasson, le porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation, demande lui aussi des clarifications rapides du gouvernement à un mois du retour en classe.

«Des enseignants me disent qu’ils ne savent ce qu’ils vont enseigner, où ils vont enseigner, comment ils vont enseigner. Tout cela crée beaucoup de stress et de confusion. Les parents, eux, ne savent pas si leurs enfants seront transportés par différents autobus. Le monde mérite des réponses.»

Le député de Victoria-La Vallée aimerait notamment connaître la marche à suivre si un cas de COVID-19 est suspecté ou confirmé au sein d’un établissement.

«Il faut établir un protocole. On ne peut pas laisser ça au jugement des directions d’école», lance-t-il.

Il presse également le ministère de préciser ses plans en cas d’éclosion majeure.

«Ça fait plusieurs mois que je demande que le gouvernement sorte avec un plan A, un plan B, un plan C si on revient en phase orange ou rouge. Il faut qu’on nous dise en détail ce qui va se passer et ce qui va déclencher chaque changement.»

Selon un document publié par le District scolaire francophone Sud, les autorités scolaires se préparent au scénario d’un nouveau confinement.

«Des équipes pédagogiques des districts scolaires et du Ministère ont travaillé à identifier les apprentissages à prioriser, dans l’éventualité où le passage d’une phase à l’autre viendrait affecter la fluidité dans les apprentissages ou dans la livraison des services éducatifs»

Des précisions sur le plan de retour à l’école devraient suivre à partir de la mi-août. Le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, entend présenter des mises à jour et répondre aux questions des journalistes les mardis et les jeudis du 13 août au 3 septembre. L’apprentissage hybride, le transport, les bulles en salles de classe, l’utilisation des masques, les activités parascolaires, et les plans de préparation en cas d’éclosion figurent parmi les sujets au menu.

Dominic Cardy reconnaît que le chantier est encore loin d’être terminé.

«Il y a énormément de travail à faire dans un contexte difficile. À leur retour, les directions d’écoles, les enseignants, et le personnel de nettoyage entameront la planification au cours des prochaines semaines.»

Malgré le manque d’information, Gérald Arsenault se veut rassurant. «Gérer les inconnues peut être très stimulant. On collabore activement avec le gouvernement pour s’assurer que la rentrée se fasse sous le signe du réconfort et de la bonne humeur. Les enseignants seront au poste et prêt à accueillir les enfants.»

Des parents dans le brouillard

Du côté des familles, les questionnements sont légion. On se demande par exemple ce qui est prévu pour aider les élèves à rattraper le retard scolaire, alors que des milliers de jeunes n’ont pas mis les pieds à l’école depuis la mi-mars.

Clarisse-Anne Basque, résidente de Tracadie, aimerait savoir comment les nouvelles mesures seront adaptées aux enfants à besoins spéciaux.

«Mon fils étant autiste, il ne comprend pas le concept de distanciation sociale. Aucune communication de l’école n’a été émise à ce jour pour un plan d’action pour la rentrée», déplore la maman.

Denise Ouellette, de Moncton, se réjouit du regroupement des élèves en plus petites classes. Elle s’inquiète toutefois de la réorganisation du transport scolaire.

«On se demande comment on va s’adapter avec le travail. Pour une mère monoparentale, c’est inquiétant et stressant de ne pas pouvoir s’organiser d’avance.»

Cette incertitude contrarie une autre maman, de la région de Fredericton.

«Je me demande si mes deux enfants auront des horaires décalés et quel jour ils rentreront à l’école. Sans communication à ce sujet de la part du district avant la mi-août, cela rend l’organisation du travail pour le mois de septembre extrêmement difficile», souligne-t-elle.

D’autres parents, à l’image de Nicole Melanson, préfèrent afficher leur optimisme à l’approche d’une rentrée pas comme les autres.

«Je fais absolument confiance aux équipes dans nos écoles, qui font de leur mieux dans des circonstances éprouvantes pour tous, et qui tiennent toujours le bien-être de nos enfants à cœur, dit-elle. L’attitude des parents face à la situation aura un impact important sur le comportement des jeunes une fois à l’école, donc nous devons montrer un comportement patient, adaptable et collaboratif.»

Masque, transport, distanciation… à quoi ressemblera la rentrée 2020 au N.-B.?

Du 8 au 11 septembre, les élèves néo-brunswickois retrouveront le chemin de la salle de classe, six mois après la fermeture des écoles. Quelle sera la nouvelle réalité du milieu scolaire? L’Acadie Nouvelle fait le point.

Port du masque

Contrairement à la Nouvelle-Écosse ou l’Ontario, le Nouveau-Brunswick n’imposera pas le port du masque à l’école. En entrevue avec le journal, le ministre de l’Éducation et de la Petite Enfance Dominic Cardy a cependant mentionné que les directions d’école garderont la possibilité de l’imposer si la situation de l’établissement l’exige.

«La situation d’une école rurale qui dispose de beaucoup d’espace est différente d’une école de plus de 1000 élèves à Fredericton ou à Moncton avec des classes mobiles et beaucoup de circulation», mentionne-t-il.

Le port du masque est facultatif pour les membres du personnel. Il sera toutefois fortement recommandé pour les élèves de la 9e à la 12e année et dans les autobus si la distanciation n’y est pas possible.

«On attend à ce que les élèves du secondaire portent les masques, parce qu’ils doivent se promener entre les salles de classes», précise M. Cardy.

«Les responsables de la Santé publique s’accordent sur le fait que les masques ne sont pas vraiment efficaces pour les plus jeunes, qui auront tendance à enlever et remettre le masque et à toucher leur visage.»

Horaires et transport scolaire

La question du transport scolaire est l’un des gros casse-têtes de cette rentrée. Les autorités scolaires invitent les personnes qui peuvent assurer le transport de leurs enfants à le faire.

Les districts ont soumis un sondage pour évaluer combien de familles seront en mesure de déposer et récupérer leurs enfants. Ils prévoient pour l’instant de limiter le nombre d’élèves par autobus et envisagent de multiplier le nombre de trajets.

Ce scénario inquiète toutefois les chauffeurs qui craignent une surcharge de travail, les parents qui se demandent si les enfants d’une même famille auront des horaires différents, et certains enseignants qui ignorent qui sera responsable des enfants s’ils sont déposés bien avant le début des cours.

Dans un document publié mardi, le District scolaire francophone Sud note qu’un important travail de planification doit se fait au niveau du district et des écoles pour concevoir des horaires évitant le regroupement d’élèves aux mêmes endroits et aux mêmes heures.

«Des changements sont donc à prévoir dans les horaires du transport scolaire, de l’entrée à l’école, des récréations et des périodes de dîner», annonce-t-il. Les parents recevront davantage d’informations au cours du mois d’août.

Hygiène et distanciation

La distanciation physique sera exigée uniquement pour les élèves de la 9e à la 12e année, qui devront maintenir une distance d’un mètre à l’intérieur des classes et de deux mètres dans les autres espaces communs.

Les élèves de la maternelle à la 8e année pourront interagir avec leurs camarades à l’intérieur de la bulle, mais devront rester à distance des enfants d’autres classes.

«L’objectif est de préserver l’intégrité de ces bulles au maximum pendant toute la journée, que ce soit lors des pauses ou pendant l’heure du dîner», insiste le ministre Cardy.

La taille des classes sera réduite pour les groupes de la maternelle à la 5e année, car il est plus difficile de faire respecter les consignes pour ces groupes d’âge. Certains lieux communs des écoles, tels les gymnases, pourraient être transformés en salles de classe pour assurer la distanciation sociale.

Chaque école devrait prochainement présenter un plan précisant l’utilisation des espaces, les mouvements à l’intérieur de l’établissement, les périodes de transition et les protocoles de santé et de sécurité.

Dominic Cardy note que son ministère prévoit des dépenses additionnelles de 10,5 millions $ pour l’embauche de concierges à travers la province et de 6,5 millions $ pour l’achat d’énormes quantités de produits de nettoyage.

Arts et sports scolaires

Plusieurs spécialistes en musique, en arts plastiques, en théâtre et en éducation physique pourraient avoir à remplacer leurs collègues titulaires de classe à la rentrée en raison de la réduction de la taille des classes.

Du côté du District scolaire francophone Sud, on assure que les cours de sport et d’éducation artistique seront tout de même maintenus.

«Lorsque les ressources humaines disponibles ne permettront pas de maintenir les cours offerts par des spécialistes, les périodes consacrées aux arts et à l’éducation physique seront tout de même maintenues et animées par les enseignantes et enseignants réguliers.»

Le cas du sport scolaire est moins clair. L’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick avait annoncé à la fin juin la suspension de plusieurs disciplines pour la saison scolaire 2020-2021, dont le baseball, le hockey, le football, le soccer, le rugby, les meneuses de claques et le volleyball.

À la Suite des protestations de parents et de jeunes sportifs, un revirement de situation n’est pas encore à exclure. Le ministre Cardy affirme qu’une annonce sur les activités sportives sera faite au cours des prochains jours.

École à la maison

Les élèves du secondaire seront en classe pendant deux jours, puis devront poursuivre leur apprentissage à distance à la maison les deux jours suivants.

«Lorsque les élèves ne seront pas à l’école physiquement, l’apprentissage se fera à l’aide d’une approche hybride, utilisant des stratégies éducatives telles que l’apprentissage en ligne, par projets et l’apprentissage expérientiel», a annoncé le ministre, évoquant la possibilité pour certains de participer à des stages ou de suivre des cours universitaires en ligne.

Pour rendre ce modèle hybride possible, les jeunes devront être équipés d’un ordinateur portable. En revanche, les élèves qui ne sont pas autonomes pourront fréquenter l’école tous les jours.

Notons ici que le Nouveau-Brunswick est la seule province canadienne à ne pas décréter le retour à l’école à temps plein pour tous les groupes d’âge. Seules quelques commissions scolaires de l’Ontario ont fait ce choix de n’accueillir en classe les élèves du secondaire que la moitié du temps.

Un rapport du Sick Kids Hospital de Toronto recommande que les élèves fréquentent l’école autant que possible, soulignant les effets négatifs sur le bien-être et la santé mentale des enfants du maintien à la maison. Le ministre Cardy se dit malgré tout «absolument convaincu» de la pertinence de cette mesure.

«Ce n’est pas une situation parfaite, mais elle est nécessaire pour nous protéger d’une éclosion. Ce qui serait pire que le système un jour sur deux à l’école, ce serait le retour de tout le monde à la maison.»