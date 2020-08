Randonnée à moto en l’honneur de Daphnée Therrien atteinte de leucémie

Bien que son vœu à l’origine était de profiter d’une vraie randonnée à moto, Daphnée Therrien, 10 ans, atteinte de leucémie, a tout de même pu voir circuler, en son honneur, pas moins de 130 adeptes de moto qui ont fait preuve de générosité à son égard, samedi, en avant-midi.

L’initiative de l’Association Moto Tourisme du Comté de Madawaska inc., de son président, Bob Ouellette, et de Vicky Levesque, aura permis à Daphnée et à ses parents, Tommy Therrien et Karine Boudreau, d’assister au lancement d’une belle activité de solidarité, au nombre des rêves à réaliser pour cette jeune victime de rechute de cette forme de cancer qu’est la leucémie.

Prise au point de départ de la randonnée, soit au Dépanneur du Coin Rioux du chemin Davis à Rivière-Verte, la photo nous présente Daphnée, assise sur une moto entourée de sa mère Karine Boudreau, de son père Tommy Therrien, du président de l’A.M.T.C.M., Bob Ouellette, et de la co-organisatrice, Vicky Levesque.

L’état de santé de la jeune patiente ne lui permettait pas de monter sur un de ces engins comme elle l’aurait bien aimé au moment de formuler ce rêve.