Le Festival acadien, version pandémique, débute à Caraquet

Le Festival acadien de Caraquet a enfin pris son envol lundi soir. En raison de la pandémie et des mesures imposées par la Santé publique, c’est une programmation adaptée qui est proposée du 10 au 15 août.

Une série de spectacles aura notamment lieu au Centre culturel de Caraquet. Chaque soir à 20h, du 10 au 14 août, des artistes acadiens connus recevront sur scène d’autres artistes acadiens établis.

Lundi soir, c’était au tour du guitariste virtuose Shaun Ferguson d’offrir un spectacle complet avec ses musiciens. Au cours de la soirée, les poètes Sébastien Bérubé, Emma Haché, Joannie Thomas et Émilie Turmel l’ont rejoint sur scène.

George Belliveau, Monique Poirier, Sandra Le Couteur, Danny Boudreau et Wilfred LeBouthillier figurent parmi les autres têtes d’affiche principales de cette série de spectacles.

Afin de respecter les nouvelles mesures sanitaires, des règlements précis ont été mis en place. Un maximum de 108 places est disponible au Centre culturel et les tables de 4 à 6 personnes sont seulement accessibles à ceux se trouvant dans la même bulle.

D’autres mesures, comme le port d’un masque non médical avant d’entrer et la désinfection des mains avec une solution à base d’alcool, ont également été implantés. Il sera possible de retirer son masque une fois installé sur son siège.

De mardi à samedi, des spectacles mettant en vedette d’anciens lauréats du Gala de la chanson de Caraquet, dont Donat Lacroix, Kit Goguen, Dave Puhacz, Fayo et le groupe Baie (Chloé Breault, Matt et Marc-André Boudreau) seront présentés au Vieux couvent. Il y aura aussi un spectacle pour marquer le 15 août, alors que l’auteur-compositeur-interprète Raphaël Butler foulera la scène extérieure du Carrefour de la mer à compter de 19h.

La programmation complète est disponible sur internet : http://festivalacadien.ca/