Nouvelle boulangerie artisanale à Bathurst

Une nouvelle boulangerie de style européenne s’apprête à ouvrir au centre-ville de Bathurst. Voici donc l’histoire qui se cache derrière les macarons sucrés de R&J Boulangerie artisanale.

En 2017, Régis Tillet et Jessica Mangold quittaient le sud de la France pour s’installer dans la province avec laquelle ils étaient tombés amoureux… le Nouveau-Brunswick.

Ils apportèrent des habits chauds pour braver leur premier hiver au Canada, mais aussi les secrets de la pâtisserie et la boulangerie française, une passion qui anime le couple depuis plusieurs années.

«On est venue en vacances pour la première fois à la fin 2015, début 2016. On a visité un peu les États-Unis, un peu le Canada, mais on ne voulait pas faire comme tout le monde donc on s’est dit “faisons le tour complet du Nouveau-Brunswick.”»

En plein hiver, les Français sont débarqués dans la région Chaleur, où ils ont fait plusieurs belles connaissances le long de la baie des Chaleurs.

Très vite, ils ont alors entrepris des démarches pour en faire leur nouveau chez soi.

«Les gens sont très accueillants ici», a témoigné M. Tillet. On ne va pas se voiler, l’ambiance en Europe se dégrade beaucoup. Ici les gens sont accueillants, c’est une autre mentalité, une autre façon de vivre. Les gens prennent le temps de bien vivre, aussi.»

Quelque temps après leur arrivée, les pâtissiers ont remis les mains à la pâte dans l’objectif de faire découvrir leurs créations dans les marchés de fermier.

À son tour, la région Chaleur n’a pas tardé à tomber amoureuse du couple et de ses créations.

«On s’est lancés là-dedans et on a fait ça pendant environ un an et demi (…)», a poursuivi M. Tillet.

R&J Boulangerie artisanale s’est notamment fait un nom au marché Centre-Ville du Studio 2, à Bathurst, où elle était au rendez-vous tous les samedis matins.

Les affaires allaient bon train jusqu’à ce qu’une «mésaventure technique» force les pâtissiers à suspendre leur production.

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle avait bouleversé les fidèles clients.

Ceux-ci avaient même proposé de lancer une cagnotte afin d’aider M. Tillet et Mme Mangold.

«Pour diverses raisons, on n’a pas pu relancer malheureusement. Mais on a récemment écrit un message sur notre page Facebook pour voir s’il y avait encore un intérêt pour nos produits. On a vu que oui.»

L’intérêt pour les pâtisseries et le pain de style français dans la région Chaleur est bien évident dans ce cas-ci.

En apprenant l’ouverture de la boulangerie, près d’une centaine de personnes ont témoigné de leur enthousiasme sur les réseaux sociaux.

Les créations de R&J Boulangerie se démarquent non seulement par la qualité de ses ingrédients, qui sont souvent organiques et traditionnels, mais encore grâce à son charme européen.

«Outre le pain, on confectionne des macarons et des viennoiseries françaises telles que des croissants et des chocolatines. On travaille aussi toutes les pâtes feuilletées et levées», a partagé le cuisinier de formation.

«On est les seuls à faire ce que l’on fait ici (à Bathurst). Au début, c’était difficile un peu parce que les gens ne connaissaient pas nos produits et avaient du mal à venir vers nous. On a fait goûter et goûter jusqu’à ce qu’on réussisse finalement à les conquérir.»

Les pâtissiers estiment que la petite boutique nichée à la Promenade Waterfront ouvrira ses portes du jeudi au samedi dès le début septembre.