S’adapter au travail dans la chaleur

Le gouvernement canadien a émis une alerte météorologique pour Moncton et le sud-est du Nouveau-Brunswick. Il prévoit une période de forte chaleur et de grande humidité de lundi à jeudi dans la région. Il indique que les personnes qui travaillent à extérieur font partie des personnes à risque.

L’employée municipale de Moncton, Beth Rasmussen a laissé échapper un rire nerveux à l’évocation de ses conditions de travail dans la chaleur estivale. Le soleil frappait directement le foulard qu’elle avait noué autour de sa tête, à travers le ciel sans nuage de lundi midi.

«J’aime mon travail, mais l’humidité est insoutenable, a témoigné la jardinière dans le parc Riverain. Quand c’est quelques jours comme ça, c’est okay, mais c’est incessant cet été. C’est épuisant.»

La quinquagénaire a précisé que son équipe suivait des protocoles de sécurité. Elle a ajouté que ses huit années d’expérience à son poste l’aident à préserver sa santé et celle de ses collègues pendant sa journée de travail, de 8h à 16h.

L’ouvrage fatiguant le matin

«Nous essayons d’effectuer les tâches éprouvantes le matin, comme la collecte d’ordures et le paillage, a-t-elle expliqué. Je travaille à l’ombre autant que possible, pour le désherbage par exemple, sinon, je prends des pauses supplémentaires et davantage d’eau.»

La fonctionnaire municipale a déclaré s’imposer une charge de travail plus légère que d’habitude pendant les fortes chaleurs. Elle s’est d’ailleurs réjouie de la compréhension dont faisait preuve sa hiérarchie à ce propos. Elle a en outre fait valoir le bâtiment climatisé où elle pouvait prendre ses repas et se reposer.

«Nous n’avons pas à pelleter l’humidité, a-t-elle ri par ailleurs en référence à la neige de l’hiver. Y a-t-il un meilleur endroit où travailler qu’au parc Riverain avec le soleil, les fleurs, la rivière, etc.?»

Des pauses et de l’eau

Derrière l’hôtel Hilton Garden Inn situé dans la rue Highfield, le charpentier François Savoie a aussi exposé sa joie de travailler à l’extérieur.

«La chaleur ne me dérange pas, j’aime ça, a assuré le propriétaire de l’entreprise Rival Construction & Renovations. C’est sûr que la productivité n’est pas la même par ce temps. Ce n’est pas un climat normal, même s’il revient de plus en plus.»

M. Savoie a affirmé qu’il encourageait ses employés à boire de l’eau et qu’ils pouvaient s’arrêter quand ils le souhaitaient pour se déshydrater. Il a observé qu’il essayait lui-même de boire deux à trois litres d’eau dans sa journée de travail, de 7h à 17h.

Un léger inconfort

Le gouvernement canadien prévoit un indice humidex de 35 (soit un certain inconfort dû à la perception de la chaleur combinée avec l’humidité) de lundi à jeudi à Moncton et dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Il annonce des températures maximales de 30 à 32 degrés Celsius durant cette période dans la région.

Travail sécuritaire NB conseille aux travailleurs en extérieur de se prémunir de la surexposition à la chaleur en buvant environ deux verres d’eau avant de commencer à travailler puis une tasse toutes les 15 à 20 minutes.

L’organisme provincial suggère aussi de porter des vêtements amples et clairs, des lunettes de soleil ainsi qu’un chapeau. Il recommande également l’utilisation régulière (toutes les deux heures) de crème solaire et des pauses dans un endroit frais.