Des sentiers éclairés à Fredericton

La Coalition des sentiers de Fredericton dévoilera officiellement, jeudi, le premier d’une série de poteaux d’éclairage installés sur les sentiers de la ville.

Cette nouvelle lampe à énergie solaire a été achetée par la Coalition grâce au soutien de la Fondation communautaire de Fredericton et du Grand Sentier du Canada.

La Ville de Fredericton a installé le poteau et la lampe solaire à côté du pavillon du sentier transcanadien, près de la culée sud du pont piétonnier Bill-Thorpe.

La Coalition espère pouvoir acquérir plusieurs autres nouvelles lampes avec le soutien des citoyens de Fredericton.

Le président du conseil d’administration de la Coalition, André Arsenault, explique que l’éclairage des sentiers figurait au sommet de la liste des améliorations des sentiers identifiées lors de consultations publiques.

«De nombreuses zones des sentiers sont assez sombres la nuit et l’éclairage dans les zones clés à fort trafic améliorerait le confort et la sécurité des utilisateurs», peut-on lire dans un communiqué de presse.

La Coalition des sentiers de Fredericton est la voix de la communauté pour la promotion d’un réseau de transport et de sentiers récréatifs respectueux de l’environnement qui vise à améliorer la santé et la qualité de vie de ceux qui vivent et visitent la ville. – AN