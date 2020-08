Vol dans une pharmacie de Caraquet: deux suspects recherchés

Le premier suspect est un homme dans la trentaine, mince, mesurant environ 178 cm (5 pi 10 po). Il avait une barbe foncée, parlait anglais et français, et portait un chandail à capuchon noir avec un logo des Yankees de New York, ainsi qu'une casquette avec le logo des Red Sox de Boston. - Gracieuseté

La GRC a rendu publiques mercredi midi des images de vidéosurveillance d’un vol survenu dans un commerce de Caraquet, où l’on aperçoit deux suspects. La GRC espère obtenir de l’information du public permettant d’identifier les suspects.

Le vendredi 7 août, vers 20h45, deux hommes sont entrés dans la pharmacie Shoppers Drug Mart, située sur le boulevard Saint-Pierre Ouest, et ont volé plusieurs articles, dont des montres Fitbit et Garmin, plusieurs consoles Nintendo DS et des écouteurs.

Un troisième homme les attendait dans un véhicule à l’extérieur du commerce.

Ils ont tous les trois pris la fuite à bord d’une Mazda 3 blanche avec hayon arrière.

Le premier suspect est un homme dans la trentaine, mince, mesurant environ 178 cm (5 pi 10 po). Il avait une barbe foncée, parlait anglais et français, et portait un chandail à capuchon noir avec un logo des Yankees de New York, ainsi qu’une casquette avec le logo des Red Sox de Boston.

L’autre suspect est un homme dans la soixantaine mesurant 170 cm (5 pi 7 po). Il a des tatouages sur les deux bras et dans le cou (du côté gauche), il boitait et marchait avec une canne. Il portait des lunettes pour la vue, une casquette des Blue Jays de Toronto, un tee-shirt gris avec un logo de Nike et un pantalon court foncé.

logo des Red Sox de Boston. L’autre suspect est un homme dans la soixantaine mesurant 170 cm (5 pi 7 po). Il a des tatouages sur les deux bras et dans le cou (du côté gauche), il boitait et marchait avec une canne. Il portait des lunettes pour la vue, une casquette des Blue Jays de Toronto, un tee-shirt gris avec un logo de Nike et un pantalon court foncé. – Gracieuseté

Quiconque reconnaît ces suspects et le véhicule ou a de l’information sur ce vol est prié de communiquer avec la GRC au 726-5222 ou, anonymement, avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477.