COVID-19: deux nouveaux cas au N.-B. jeudi

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a rapporté deux nouveaux cas de COVID-19 jeudi.

Les nouveaux cas sont des travailleurs étrangers temporaires qui sont arrivés à Moncton et qui se sont auto-isolés.

Un des cas est une personne âgée entre 30 et 39 ans, et l’autre, entre 50 et 59 ans. Les deux cas sont dans la zone 1 (région de Moncton).

Le cas signalé mercredi dans la zone 3 (région de Fredericton) est maintenant considéré comme rétabli.

Il y a maintenant neuf cas actifs au N.-B., soit huit dans la région de Moncton et un à Fredericton.

À ce jour, il y a 180 cas confirmés au Nouveau-Brunswick et 169 personnes se sont rétablies. Il y a eu deux décès.

À ce jour, 55 945 tests de dépistage ont été réalisés, selon le gouvernement.