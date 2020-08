Blaine Higgs ne déclenchera pas d’élections avant lundi

Le Nouveau-Brunswick pourrait se retrouver en élections dès lundi après l’échec des négociations entre le premier ministre et les partis d’opposition pour assurer la stabilité du gouvernement.

Blaine Higgs a promis vendredi qu’il n’irait pas voir la lieutenante-gouverneure avant lundi. Le premier ministre prendra plutôt la fin de semaine pour songer à l’avenir de son gouvernement minoritaire.

M. Higgs se réserve toutefois le droit de déclencher des élections dès le début de la semaine.

«Je n’ai pas l’intention de déclencher des élections dans les 48 prochaines heures. Je vais prendre le temps durant la fin de semaine de penser à ce que devraient être les prochaines étapes», a-t-il confié.

«Certains pourraient dire que tout ceci a rendu le chemin à suivre plus clair. D’autres pourraient dire que c’est devenu plus difficile. Je pense que c’est plus clair.»

Blaine Higgs a fait cette déclaration environ une heure après que le Parti libéral ait annoncé son retrait des négociations en cours depuis mercredi.

Il s’est dit très déçu de la décision des libéraux qu’il a accusés de faire de la politique partisane au lieu d’essayer de faire avancer la province.

«La seule stratégie que j’ai vue, c’était “comment pouvons-nous faire tomber le gouvernement et prendre sa place», a dénoncé M. Higgs.

Le chef du Parti libéral était entouré des membres de son caucus lorsqu’il a annoncé aux médias à 16h que son équipe quittait pour de bon les négociations.

Kevin Vickers a motivé la décision de son parti en disant que l’offre du premier ministre pour «donner à son gouvernement minoritaire des pouvoirs majoritaires sans opposition officielle» était «totalement inacceptable.»

«Nous vivons dans une démocratie et c’est le rôle de l’opposition officielle de protéger notre démocratie.»

«Le Parti libéral ne fera jamais partie d’une dictature.»

Après avoir laissé planer pendant plusieurs semaines la possibilité de déclencher des élections cet été ou cet automne, Blaine Higgs a envoyé une lettre aux partis d’opposition, lundi, pour essayer d’arriver à un accord qui pourrait assurer la stabilité de son gouvernement sans passer par les urnes.

M. Higgs est convaincu que cette stabilité sera nécessaire pour piloter la relance de l’économie et affronte une deuxième vague éventuelle de la COVID-19.

Il demandait notamment à l’opposition de conclure un accord d’approvisionnement et de dépenses dans lequel ils se seraient engagés à voter avec le gouvernement sur les questions de confiance jusqu’à l’automne 2022.

En échange, M. Higgs se serait engagé à ne pas déclencher d’élections hâtives et à incorporer dans son programme certaines des priorités des autres partis.

«On nous a menacés en disant que si une entente n’était pas conclue aujourd’hui (vendredi) des élections seraient déclenchées», a soutenu Kevin Vickers.

«Ces négociations, c’était comme avoir un fusil sur la tempe.»

Blaine Higgs a répondu à cette critique en disant que M. Vickers avait bel et bien un fusil sur la tempe en raison des nombreux députés libéraux qui ne voulaient rien savoir d’une entente avec les progressistes-conservateurs.

Le chef du Parti vert, David Coon, a décrit les discussions avec M. Higgs d’une façon très différente de la vision de M. Vickers.

«C’est clair pour moi que (le premier ministre) était sincère dans sa volonté d’avoir une entente entre les quatre partis. À cause de ça, nous avons travaillé très fort, mais malheureusement maintenant c’est tombé à l’eau», a déclaré le chef du Parti vert, David Coon.

«Il y avait encore beaucoup de travail à faire. Mes députés avaient libéré leur agenda et réservé des chambres d’hôtel pour la fin de semaine. Kevin Arseneau s’apprêtait à laisser tomber le 15 août pour continuer de participer aux discussions. Mais ça n’a pas fonctionné.»

Le leader de l’Alliance des gens, Kris Austin, s’en est pris tour à tour au Parti libéral et au premier ministre pour l’incertitude dans laquelle se retrouve la province.

«Les libéraux n’avaient pas à quitter cette rencontre. Ils auraient pu revenir et nous aurions pu trouver des éléments de rapprochement pour continuer. Et le premier ministre n’a pas à déclencher des élections», a-t-il dit.

MM. Coon et Austin ont indiqué être prêts à continuer à négocier avec le premier ministre s’il le souhaite.

Une entente avec le Parti vert et l’Alliance donnerait 26 voix à Blaine Higgs à l’Assemblée législative contre 20 pour le Parti libéral et le député indépendant Robert Gauvin (sans compter le président Daniel Guitard). Deux sièges sont vacants.

M. Higgs a cependant insisté pour un accord à quatre partis toute la semaine en prétextant qu’une entente à trois pourrait s’avérer insuffisante en raison des trois élections partielles attendues cet automne.