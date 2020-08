Pandémie: ça se passe bien dans les centres correctionnels du N.-B.

Le déconfinement des centres correctionnels néo-brunswickois se déroulerait plutôt bien jusqu’à présent. Contrairement au Québec, où les agents correctionnels ont critiqué la semaine dernière les consignes de leur gouvernement, les représentants syndicaux peignent un portrait serein de la nouvelle normalité à l’intérieur des prisons provinciales.

Les prisons du Nouveau-Brunswick ont largement volé sous le radar depuis le début de la pandémie.

Certes parce que la COVID-19 n’a pas réussi à s’y infiltrer, mais aussi parce que le personnel aurait, selon les représentants syndicaux, réussi à s’adapter assez facilement aux nouvelles mesures de sécurité.

À l’inverse, les établissements carcéraux québécois ont fait les manchettes à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie et notamment au plus fort de la crise lorsque le virus a infecté 96 personnes et tué un détenu à la prison de Bordeaux, à Montréal.

Depuis la semaine dernière, le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec a aussi fait du bruit en dénonçant la décision d’imposer le port de la visière en tout temps aux agents de la paix, mais non aux détenus.

Heureusement pour eux, les Néo-Brunswickois ne partageraient pas le même sentiment d’injustice.

Chris Curran, le président de la section syndicale qui représente les agents correctionnels provinciaux et superviseur au centre correctionnel de Miramichi explique que le port du masque est seulement obligatoire dans son établissement si la distanciation physique n’est pas possible.

Il note d’autant plus que cette approche semble «instinctive» pour lui et la plupart de ses collègues.

«L’élément le plus important qui a changé est la distanciation sociale, mais autre que ça, dans notre quotidien, ce n’est pas si différent.»

Maurice Leblanc, l’ancien président de la section 1251, estime lui aussi que le déconfinement se déroule «assez bien» pour le personnel à l’intérieur des établissements carcéraux.

Ayant assisté il y a quelques semaines à une rencontre regroupant toutes les prisons provinciales, il indique qu’aucun souci majeur n’a été soulevé.

Selon lui, la plus grande adaptation pour les agents correctionnels est des protocoles auxquels ils doivent se livrer avant d’entrer et de quitter leur lieu de travail.

«Ça se passe assez bien à l’intérieur des murs», a toutefois conclu celui qui travaille au Centre correctionnel du Madawaska.

Déconfinement

Le ministère de la Sécurité publique confirme que les visites régulières sont toujours interdites à l’intérieur des prisons de la province en raison de la COVID-19.

Cela dit, les avocats, les éducateurs, les chefs spirituels et les intervenants communautaires en toxicomanie ont récemment eu le feu vert pour y retourner à quelques conditions.

«Ces professionnels doivent se soumettre à un protocole de contrôle et doivent porter un masque à moins d’être séparés de leur client par une cloison vitrée», a précisé le ministère par l’entremise d’un courriel.

Le personnel médical et les travailleurs sociaux, eux, continuent d’oeuvrer comme ils l’ont fait tout au long de la pandémie.

Pour ce qui est des activités de groupe dirigé par des professionnels, les participants sont limités à dix et doivent porter un masque.

Comme un peu partout ailleurs, les prisons provinciales redoublent d’efforts pour assurer le nettoyage de leurs espaces communs.

«Tous les centres emploient des équipes de nettoyage professionnel chargées de nettoyer les bureaux administratifs, l’infirmerie et les salles polyvalentes. De plus, des routines de nettoyage et d’inspection structurées ont été mises en place pour les espaces partagés des contrevenants, y compris les salles de douche», a fait savoir la porte-parole du ministère.

Les cours extérieures, les salles d’entrainements et les gymnases seraient aussi accessibles aux détenus dans la plupart, sinon l’ensemble, des établissements.

Le gouvernement n’a toutefois pas confirmé ses consignes à ce sujet.