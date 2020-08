Sondage: plus de la moitié des Néo-Brunswickois ne veulent pas d’élections

Un peu plus de la moitié des Néo-Brunswickois sont opposés à l’idée d’un scrutin provincial dans un futur rapproché.

Selon un récent sondage de la firme Narrative Research, 52% des répondants sont contre la tenue d’élections générales cet automne.

«Les résultats sont généralement uniformes dans toute la province, bien que l’opposition soit plus prononcée chez les résidents du nord du Nouveau-Brunswick (56%), ceux de langue maternelle française (61%) et les résidents de 55 ans et plus (60%)», indique la firme de sondage.

Ceux qui s’opposent à un scrutin hâtif citent notamment le besoin de se concentrer sur la pandémie de COVID-19 (37%), le fonctionnement plutôt adéquat du gouvernement minoritaire (26%), les risques pour la santé et la sécurité des élections (23%) et le coût des élections qui pourrait être mieux investi ailleurs (19%).

De l’autre côté du spectre, 33% des participants sont pour un scrutin automnal. Seize pour cent des répondants n’ont pas d’opinion sur le sujet ou sont incertains.

Ceux qui veulent des élections cet automne soulignent que des élections partielles doivent avoir lieu de toute façon (25%) et qu’il est possible de gérer le scrutin de façon sécuritaire (20%). Plusieurs souhaitent aussi voir un gouvernement majoritaire à l’Assemblée (17%).

Le coup de sonde de Narrative Research a été réalisé en ligne du 5 au 9 août auprès de 1115 Néo-Brunswois de 18 ans et plus. Les résultats ont été pondérés par sexe, âge et région pour refléter les caractéristiques de la population de la province. Ce type de sondage ne possède pas de marge d’erreur.