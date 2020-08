Une téléréalité sur les sculptures de sable tournée au N.-B.

L’animateur Shaun Majumder sur le plateau de tournage de l’émission Race Against the Tide, dans la baie de Fundy. - Gracieuseté

Les participants de l’émission Race Against the Tide (traduction: Course contre la marée) s’affronteront dans un concours de téléréalité d’un genre nouveau.

Les dix équipes constituées de sculpteurs de sable chevronnés compétitionnent entre elles, mais devront aussi s’assurer de compléter leur oeuvre avant qu’elle soit emportée par les flots.

Le tournage de 11 jours se déroule sur une plage située dans la baie de Fundy, connue pour ses marées les plus hautes du monde.

La marée y balaye le rivage deux fois par jour. Elle peut parfois atteindre jusqu’à 16 mètres de hauteur.

Les dix épisodes d’une demi-heure de Race Against the Tide devraient être diffusés au pays par la CBC et sur le service de diffusion vidéo CBC Gem en 2021.

«Les enjeux n’ont jamais été aussi élevés dans le monde de la sculpture de sable», promet un communiqué annonçant l’émission.

L’entreprise de production Marblemedia, établie à Toronto, a créé quelques émissions de téléréalité qui sont diffusées sur Netflix.

Il s’agit de Restaurants on the Edge, où figurent des experts qui apportent des améliorations à des restaurants situés dans des endroits extrêmes, et Blown Away, un concours de soufflage de verre compétitif.

Pour une émission dans laquelle la marée détient le rôle du méchant, la baie de Fundy était un choix évident, selon le cofondateur de Marblemedia Matt Hornburg.

«Nous présentons les meilleures pointures de partout dans le monde pour créer plus de retournements dans le spectacle toujours fascinant de la sculpture de sable. En ce qui concerne la plus haute marée du monde, nous ne pouvions penser à un meilleur endroit pour produire cette série autre que la baie de Fundy.»

L’émission sera animée par l’acteur et comédien Shaun Majumder.

Il est un ancien de l’émission d’humour This Hour has 22 Minutes, un programme satirique centré sur la politique qui est bien connu au Canada anglais.

Il a été remercié en 2018 après avoir envoyé une lettre aux producteurs proposant des améliorations à l’émission, selon un article de la CBC.

Pendant le tournage, l’accès à la plage et à l’aire de stationnement de Carrying Cove sera restreint, mais la plage principale de New River demeurera accessible au public, peut-on lire sur la page Facebook du parc provincial.