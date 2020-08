Tintamarre de Shediac: «Ça nous fait revivre un peu»

Les participants avaient beau être confinés à leurs véhicules, ça ne les a pas empêchés de faire du bruit. Des centaines de personnes ont participé au très long tintamarre de Shediac à Cap-Pelé.

L’an dernier, Shediac était l’hôte de célébrations pour le Congrès mondial acadien. Cette année, les célébrations étaient nettement plus discrètes, sauf peut-être le tintamarre en voiture organisé avec les municipalités voisines de Beaubassin et de Cap-Pelé.

L’une des organisatrices, Mireille LeBlanc, explique que les gens avaient envie de sortir fêter à cause du manque d’activités organisées pour le 15 août cette année, pandémie oblige.

«Les gens voulaient absolument fêter leur fierté Acadienne», estime-t-elle.

C’était le cas pour Élise et Roger Landry, au volant d’un véhicule extravagant. Ça n’aurait pas été un 15 août sans tintamarre, selon Élise Landry.

Élise et Roger Landry au volant de leur bolide festif. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Le couple décore son dune buggy chaque année pour participer à plusieurs tintamarres en une journée.

«On aime beaucoup fêter l’Acadie. On part le matin, et on aime visiter différents villages et participer aux tintamarres.»

À ses yeux, l’événement annuel revêt une importance symbolique et émotionnelle. Il aurait été difficile de s’en passer.

«On entend tout ce monde-là, et le tintamarre passe, et les frissons me passent dans le corps. S’il n’y a pas de tintamarre, ce n’est pas un 15 août. Ça nous prend ça», dit-elle.

Un groupe d’amies, Marie Cadieux, Michelle Paulin et Oana Presicareanu, ont décoré trois voitures de façon à représenter les couleurs du drapeau Acadien.

De gauche à droite: Michelle Paulin, Charline Vautour, Frédéric Weigand, Marie Cadieux, Anaïs Cadieux et Oana Presicareanu. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

«On fait toujours des choses extra chaque 15 août. Cette année, vu que c’est en voiture, on a essayé de transformer nos voitures en drapeau acadien. Il y a même un masque sur une des voitures pour s’assurer qu’il n’y aura pas de problème», plaisante Oana Presicareanu.

Même s’il s’agit d’une façon un peu inhabituelle de célébrer le 15 août, elles n’ont pas trouvé le tintamarre sur roues trop dépaysant.

«C’est sûr que c’est différent des autres années, mais c’est bien que ça soit différent aussi. On va profiter de ça. On avait besoin d’un peu de normalité dans cette anormalité-là, donc selon moi c’est une bonne idée, ce tintamarre en voiture. Ça nous fait revivre un peu», dit Mme Presicareanu.

Marie-Josée Léger abonde dans le même sens. Elle est venue participer au tintamarre avec sa famille, au volant d’une voiture parsemée de drapeaux.

De gauche à droite: Claudette Léger, Georges Boudreau, Charline Bourque, Marie-Josée Léger et Théo Boudreau. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

«J’étais déçue de ne pas pouvoir faire de tintamarre cette année, mais j’étais super contente de voir qu’on pouvait faire quelque chose en auto au moins», dit Marie-Josée Léger.

Théo Boudreau, lui, participe au tintamarre depuis son enfance. Il n’avait pas envie d’en manquer un.

«C’est comme une représentation des Acadiens, ça montre qu’on est fiers d’être Acadiens, qu’on aime faire du bruit et qu’on est une grande famille unie», estime-t-il.

Les fêtards ont entamé leur trajet à Shediac pour se diriger vers Beaubassin et enfin s’arrêter à Cap-Pelé.

Des tintamarres en voiture ont aussi défilé dans les rues de Bouctouche et de Memramcook, entre autres.