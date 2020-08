Un 15 août moins mouvementé dans la Péninsule acadienne

En raison de la pandémie mondiale de la COVID-19, les célébrations du 15 août ont pris une toute autre allure dans la Péninsule acadienne. Mais même si les grands rassemblements n’y étaient pas, la fierté l’était tout de même.

En temps normal, un 15 août, le grand tintamarre de Caraquet attire plusieurs milliers de personnes qui auraient défilé au centre-ville en faisant un maximum de bruit et la fête aurait commencé bien avant les grands coups de cloche de l’église de Caraquet à 18h pile.

Cette année, on encourageait plutôt les gens de se costumer et de faire du bruit dans leur cour. Des images ont été captés par un drone.

Claudine, Hélène et Rose Poirier se costument chaque année.

Claudine, Hélène et Rose Poirier, de Caraquet, confectionnent des costumes pour célébrer le 15 août depuis des années. -Acadie Nouvelle: David Caron

«Pour nous, l’Acadie c’est très fort. C’est très important pour nous. Chaque année, c’est la grande fête. Cette année, c’est différent, mais on aime bien fêter l’Acadie», dit Hélène Poirier.

Des tintamarres en voiture ont également eu lieu dans plusieurs autres communautés de la Péninsule acadienne dont à Bertrand, à Shippagan et à Lamèque pour en nommer quelques-unes.

Par la suite, plusieurs concerts ont eu lieu, soit en personne avec le respect de la distanciation sociale (comme à Caraquet) ou de façon virtuelle, comme à Shippagan qui a organisé un spectacle du 15 août avec du talent local.

Plusieurs communautés ont aussi tenu leurs cérémonies protocolaires, comme celle du lever du drapeau, de façon virtuelle où des élus ont partagé leurs messages pour souligner le 15 août en début de journée.

Par exemple, le maire de Lamèque, Jules Haché, tenait à mettre la lumière sur certaines actions du gouvernement fédéral qui allait à l’encontre de la Loi sur les langues officielles du Canada. Même s’il est revenu sur sa décision, le gouvernement fédéral avait, au début de la pandémie, autorisé la vente de produit désinfectant et d’entretien avec des étiquettes en anglais seulement.

«Souligner le 15 août en temps de pandémie est assez particulier, les regroupements et festivités habituels ne sont pas permis, tout de même, il faut garder en tête ce que cette fête signifie et ce que le peuple acadien veut défendre. La pandémie nous a donné un bon exemple de la fragilité de la langue française dans les services publics.»

«Le gouvernement canadien, sous le prétexte d’une situation d’urgence, a dit qu’il n’était plus prioritaire que certaines communications respectent la Loi sur les langues officielles, attitude inquiétante. Au Nouveau-Brunswick, on sait déjà comment les services en français sont fragiles et souvent contestés.»

Plusieurs familles ont profité du 15 août pour passer du temps ensemble. C’est le cas de Mylaine, Véronique et les petites Zoreyka et Steffy, qui ont participé à un rallye organisé par la Ville de Lamèque.

«C’est le fun de faire autre chose qu’un tintamarre. C’est le fun de pouvoir découvrir sa ville. Il y a des endroits où on n’est jamais allée auparavant», a dit Véronique.

Ronald Haché adore le 15 août. Chaque année, l’homme de Bertrand se confectionne un costume pour célébrer l’Acadie. -Acadie Nouvelle: David Caron

À Caraquet, Ronald Haché, de Bertrand, adore le 15 août. Chaque année, il se confectionne un beau costume aux couleurs acadiennes. Il était encore bien habillé, mais la pandémie change l’ambiance de la fête, croit-il.

«Normalement, je suis habillé de la tête aux pieds. Je trouve que ça bouge moins cette année.»

Il a tout de même trouvé une façon de fêter le 15 août à sa façon en se promenant à pied autour du Carrefour de la mer de Caraquet, où se déroulaient quelques spectacles et autres activités.