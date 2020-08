Course automobile: une spectatrice happée par une voiture

Une jeune femme a été blessée dans le cadre d’une épreuve de courses automobiles qui était présentée samedi après-midi dans la région de Clifton, une petite communauté située à l’est de Bathurst.

Selon la GRC, un véhicule qui participait à l’événement aurait été impliqué dans un accrochage avec un autre bolide de course avant de quitter la piste et d’aller happer une spectatrice qui assistait aux compétitions.

L’incident, qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus tragiques, est survenu vers 16h30 dans le cadre de l’événement Turkey town mud bog.

«La victime a été transportée à l’hôpital afin de soigner des blessures qui ne mettraient pas sa vie en danger», a raconté le sergent d’état-major de la GRC André Pepin.

Doug Jagoe, l’organisateur des courses automobiles, a indiqué ne pas être au courant de tous les faits qui entourent l’accident survenu.

«Nos pensées et nos prières vont à toutes les familles impliquées. Je n’ai pas d’autre commentaire car je n’ai pas tous les faits à ce stade.»

Diverses personnes affirmant se trouver sur place lors de l’incident ont allègrement commenté l’accident sur les réseaux sociaux.

«La jeune femme a eu les deux jambes écrasées», a raconté Melissa Delagarde.

Chris Ritchie, un autre témoin, a tenu à louanger le travail des secouristes.

«C’est un triste accident… Mais les pompiers qui étaient déjà sur place on fait un travail fantastique en passant à l’action et l’ambulance était là en un temps record», a relaté l’internaute sur Facebook.

Savannah Long a raconté à l’Acadie Nouvelle avoir été effrayée – voire traumatisée – par la scène de l’accident.

«Je suis très désolé pour la famille et la fille, j’espère qu’elle s’en sortira et se rétablira complètement… Si j’avais été un peu plus proche, c’est moi qui se serait retrouvé à sa place.»

«La femme a été très chanceuse… Ça aurait pu être plus désastreux s’il y avait eu de jeunes enfants au même endroit», a pour sa part raconté à l’Acadie Nouvelle Heidi LeBlanc.