COVID-19: deux autres cas au N.-B. dimanche

Il y a maintenant 15 cas actifs de COVID-19 au Nouveau-Brunswick avec l’annonce par la Santé publique de deux nouveaux cas, dimanche.

Les nouveaux cas sont une personne âgée de moins de dix ans et une autre âgée entre 10 et 19 ans dans la zone 1 (région de Moncton) et sont liés à des voyages internationaux.

Le gouvernement précise que les personnes concernés sont arrivées à Moncton et sont en isolement.

Il y a 186 cas confirmés au Nouveau-Brunswick – dont neuf au cours des quatre derniers jours – et 169 personnes se sont rétablies.

Il y a eu deux décès.

Des quinze cas actifs, trois sont dans la région de Fredericton et douze dans le Grand Moncton.

À ce jour, selon le gouvernement, 56 766 tests de dépistage ont été réalisés.