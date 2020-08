Drogues: un jeune homme qui faisait l’objet d’un mandat se rend à la police

Un homme âgé de 18 ans d’Upper Woodstock, dans l’ouest de la province, qui était recherché en vertu d’un mandat d’arrestation dans le cadre d’une enquête en cours, s’est rendu à la police.

Austin Roberts fait face à des accusations pour possession d’une arme à autorisation restreinte, entreposage négligent d’une arme à autorisation restreinte, possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic et défaut de se conformer à une promesse remise au tribunal.

Le mercredi 12 août, des agents de la GRC et de la Force policière de Woodstock ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de la rue Court, à Upper Woodstock, dans le cadre d’une enquête.

Les policiers y ont arrêté un homme âgé de 25 ans et une femme âgée de 36 ans. Ils ont saisi des comprimés de ce qui serait de la méthamphétamine, de l’hydromorphone et du fentanyl, ainsi qu’une arme de poing chargée, un fusil de chasse chargé, des objets associés aux drogues et de l’argent liquide.

Alex Busch et Violet Roberts, d’Upper Woodstock, ont comparu en cour provinciale à Woodstock. Ils font face à plusieurs accusations dont possession d’une arme prohibée et possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic.

Ils ont été mis en garde à vue et comparaîtront de nouveau en cour le 17 août pour leur enquête sur le cautionnement.

Austin Roberts devait comparaître en cour par téléphone samedi.