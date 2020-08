Jumelage avec la MRC de Témiscouata: un peu de soulagement mais pas d’engouement

La députée de la circonscription de Madawaska-les-Lacs-Edmundston, Francine Landry, s’est dite heureuse de voir enfin la réunification de plusieurs familles et d’amis. - Archives

Le jumelage du Nouveau-Brunswick avec la Municipalité régionale de comté (MRC) de Témiscouata, au Québec, n’a pas suscité un véritable engouement auprès de la population.

L’initiative gouvernementale qui permet aux Québécois des régions frontalières de se rendre au Nouveau-Brunswick pour des excursions d’une journée est loin d’avoir engendré un boom économique au Madawaska, selon différents intervenants qui se sont confiés à l’Acadie Nouvelle.

«Selon ce que racontent les gens du milieu de l’hôtellerie et de la restauration à Edmundston, il n’y a pas du tout de différence depuis l’ouverture de la frontière. La mesure n’a pas eu d’impact significatif chez les commerçants», affirme Mélanie Ruest, la coordonnatrice de l’organisme Edmundston centre-ville.

«L’ouverture de la bulle a été un soulagement pour des familles qui étaient séparées depuis longtemps et qui peuvent enfin se voir, mais d’un point de vue économique, c’est loin d’être bingo!»

Selon Mélanie Ruest, la pandémie de COVID-19 a favorisé l’émergence de nouvelles habitudes d’achat chez les consommateurs de la région voisine du Madawaska.

«Les gens du Témiscouata ont pris l’habitude de magasiner dans leur région qui a elle aussi été durement touchée économiquement plutôt que de venir dépenser leur argent à Edmundston.»

Toujours selon elle, l’inscription auprès du gouvernement qui est nécessaire pour accéder au territoire néo-brunswickois et l’attente aux postes frontaliers est loin d’encourager les Témiscouatains à venir magasiner à Edmundston et à fréquenter les attractions touristiques du Nouveau-Brunswick.

Principal attrait touristique au Madawaska, le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick ne semble pas lui non plus profiter de cette ouverture des frontières.

«Nous avons eu seulement trois ou quatre visiteurs en provenance du Québec depuis la mise en place des nouvelles mesures. C’est loin d’être significatif pour l’instant. C’est certain qu’on s’attendait à voir plus de Québécois ici», souligne Josée Landry, la directrice du Jardin botanique.

Même son de cloche du côté du restaurant Chantal’s Steakhouse, du quartier Saint-Jacques. «Il y a eu à peine trois tables réservées par des clients du Québec depuis le 1er août, alors que ceux-ci représentent 60% de ma clientèle habituelle», indique la propriétaire, Chantal Sirois.

La restauratrice a indiqué que son chiffre d’affaires a fondu de plus de la moitié par rapport à la même époque en 2019.

«Je crois que les gens n’ont pas le goût de devoir s’enregistrer (en ligne, avant leur voyage) et de patienter plusieurs minutes dans la voiture avant de pouvoir traverser la frontière», a indiqué la femme d’affaires d’Edmundston.

La députée de la circonscription de Madawaska-les-Lacs-Edmundston, Francine Landry, s’est dite heureuse de voir enfin la réunification de plusieurs familles et d’amis après des restrictions aux frontières imposées il y a maintenant cinq mois.

«Tout n’est pas parfait, il peut y avoir un peu d’attente à la frontière et certaines difficultés à se faire servir en français au téléphone ou à s’enregistrer en ligne, mais ce jumelage a suscité des commentaires positifs dans mon entourage», a affirmé la députée libérale.

«C’est un début. Le Madawaska représente toujours un certain attrait pour les gens du Québec qui vont éventuellement revenir visiter notre région.»

Reprise des activités à la frontière du Québec et du N.-B.?

Des données obtenues par l’Acadie Nouvelle auprès du ministère de la Sécurité publique suggèrent une certaine reprise des activités et de la circulation aux différents postes frontaliers qui se trouvent au Madawaska et au Restigouche.

Entre le 1er et le 10 août, près de 50 000 véhicules ont franchi les postes de contrôle érigés à Campbellton, à Edmundston, à Flatlands et à Lac Baker.

De ce nombre, pas moins de 25 315 véhicules automobiles ont franchi la frontière séparant le Québec et le Nouveau-Brunswick à Campbellton.

À Edmundston, le poste érigé dans le secteur Saint-Jacques a accueilli 7783 véhicules de particuliers durant la même période, en plus de 8146 véhicules commerciaux.

Flatlands et Lac Baker ont respectivement accueilli 1835 et 1825 véhicules personnels en sol néo-brunswickois durant les 10 premiers jours d’août.

Ce nombre de déplacements par véhicules entre les frontières est largement supérieur à celui enregistré lors de la période précédente au moment où des mesures plus strictes étaient toujours en vigueur au Nouveau-Brunswick.

Entre le 18 et le 27 juillet, les agents du ministère de la Sécurité publique avaient alors procédé au contrôle de 29 747 véhicules, en grande majorité des véhicules de promenade se trouvant à Campbellton et des véhicules commerciaux ayant transigé par Edmundston.

«Les gens sont contents de pouvoir circuler entre les deux provinces et sont réceptifs au processus d’enregistrement mis en place par le gouvernement, même si certains souhaiteraient une plus grande ouverture des frontières», a indiqué Tom Levesque, qui est coordonnateur régional de la gestion des urgences à l’Organisation des mesures d’urgence du N.-B.

«Le mot d’ordre est de s’enregistrer à l’avance par téléphone ou via internet et d’obtenir son numéro d’autorisation. Ca facilite beaucoup les choses.»

À travers le pays, on ne se bouscule pas aux différents postes frontaliers depuis l’imposition de restrictions aux déplacements et aux voyageurs.

Les passages à la frontière terrestre du Canada ont ainsi généralement baissé de 90% depuis l’éclosion de COVID-19 alors que les arrivées aux aéroports du pays ont baissé jusqu’à 98% par rapport à la même période l’an dernier, selon des données de l’Agence des services frontaliers du Canada.