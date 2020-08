Saint-Quentin: «On dirait que l’été n’est jamais arrivé pour nous!»

Les vacances, la fête, la visite… Chaque année, le Festival Western donne en quelque sorte le coup d’envoi à l’été – du véritable été – à Saint-Quentin. Mais pour une première fois en un peu plus de trente ans, la petite ville restigouchoise n’a pas vibré au rythme des cowboys et des cowgirls.

Les rues de la ville de Saint-Quentin ont été bien différentes qu’en temps normal en juillet dernier. Pas ou très peu de décorations sur les parterres. Même chose pour ce qui est des touristes dans les rues. L’absence du festival s’est faite remarquée.

Soyons honnêtes, Saint-Quentin n’est pas la seule communauté néo-brunswickoise dans cette situation. À quelques exceptions près, pratiquement tous les festivals de la province ont été annulés cette année. Mais ce qui fait mal à cette communauté bien particulière, c’est qu’il s’agit de sa principale attraction touristique.

Le Festival Western, c’est plus de 50 000 visiteurs et quelque trois millions de dollars – sinon plus – en retombées économiques pour la communauté. Et tout ça en l’espace d’une semaine. Pas mal pour une ville d’environ 2500 âmes (près de 4000 avec les DSL voisins).

En entrevue, la mairesse de l’endroit, Nicole Somers, concède que les répercussions économiques risquent de peser lourd sur sa communauté en raison de l’absence du festival.

«Pour les commerces, le Festival Western c’est comme Noël en juillet. C’est donc évident qu’il y aura des impacts sur leur chiffre d’affaires en raison de l’absence de ce dernier. Pour l’instant, on ne les voit pas encore, mais on risque de s’en ressentir davantage à l’automne», prédit Mme Somers, rappelant que plusieurs secteurs de l’économie – notamment celui de l’hôtellerie et de la restauration – sont déjà lourdement affaiblis en raison de la COVID-19.

Directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Quentin, Jocelyne Poirier a eu la chance de sonder quelques entrepreneurs de la ville quant aux conséquences de l’absence du festival. Et les commentaires qu’elle a reçus ne sont pas encourageants.

«Ils appréhendaient l’annulation du festival et leurs craintes se sont avérées fondées. Les pertes économiques sont importantes», souligne-t-elle.

«Le festival c’est un bonus extraordinaire pour nos gens d’affaires, il fait vraiment une grande différence. Et c’est dans des moments comme celui-là que l’on réalise pleinement toute son importance, son impact. Plusieurs se demandent maintenant comment ils vont réussir à arriver. C’est définitivement très préoccupant, surtout que la pandémie n’est pas terminée, donc que certains d’entre eux risquent de fonctionner au ralenti encore un bon moment», ajoute-t-elle.

Serge Cayouette est propriétaire de la station d’essence Ultramar La Croisée à Saint-Quentin, il confirme les dires de la directrice générale et note que les conséquences de l’absence du festival sont bel et bien concrètes.

«En temps normal, on aurait eu plein de touristes, des centaines de roulottes de camping. C’est notre gros moment de l’été. Là, on dirait que l’été n’est jamais arrivé pour nous, les commerçants, il nous manque quelque chose», confie-t-il.

Selon lui, la situation fait particulièrement mal à Saint-Quentin, car en comparaison avec d’autres régions, les touristes ne peuvent pas se rabattre sur d’autres attractions touristiques.

«Si tu vas dans la région de Moncton, tu as plein d’opportunités, d’activités. Ici, on a le parc du Mont-Carleton, la rivière Restigouche qui n’est pas trop loin, mais surtout notre festival qui est l’événement majeur. Enlève ce dernier et c’est certain que cela affecte énormément. C’est un été touristique à oublier ici», indique-t-il, espérant que cette réalité ne fasse pas de victimes.

Pas de visite

Aux dires de la mairesse de Saint-Quentin, outre l’aspect économique, c’est toutefois le côté social et la vitalité communautaire qui en ont pris pour leur rhume cet été. Celle-ci a trouvé son centre-ville très silencieux en juillet, beaucoup trop silencieux.

«On s’est ennuyé des foules, du monde en ville. Là, sans festival et en période de pandémie, j’avoue qu’on se sent un peu seul», dit-elle.

Pour Mme Somers, le Festival Western c’est bien entendu les retombées économiques, mais il est aussi aussi synonyme de visite. Ce sont les milliers de personnes qui viennent chaque année à Saint-Quentin faire la fête, mais aussi de nombreuses familles expatriées qui profitent de l’occasion pour revenir momentanément dans leur patelin.

«Dans bien des cas, le festival est un prétexte pour revenir à Saint-Quentin une semaine, c’est un grand moment de retrouvailles pour les amis et les familles. Savoir que nous n’aurons pas ces visiteurs, que plusieurs ont décidé de ne pas venir ou qui ne le peuvent simplement pas à cause des restrictions aux frontières, c’est ce qui nous brise le cœur en ce moment», souligne Mme Somers.

Tourisme au ralenti

Pour Serge Cayouette, l’achalandage touristique n’a jamais vraiment pris son rythme de croisière habituelle depuis juillet, et ce, en dépit d’une hausse de fréquentation à quelques pas de chez lui.

«Il y a beaucoup de visiteurs qui vont au parc Mont Carleton, on dit même que c’est une année record là-bas. Mais on n’a plus les touristes en provenance du Québec qui visitent la région ou qui passent ici pour se rendre vers Campbellton, Bathurst ou la Péninsule acadienne. Ce sont tous des touristes qui passent par ici en temps normal, qui arrêtent manger, qui mettent de l’essence, mais que nous n’avons pas eu», explique-t-il.

Selon Mme Somers, le succès que connaît actuellement cette icône touristique du Restigouche-Ouest serait en fait grandement relié à la population locale et très peu au tourisme d’ailleurs en province.

«C’est bien qu’on s’approprie de la sorte notre parc, mais cela n’aide en rien nos opérateurs touristiques, nos hôteliers et nos restaurateurs», note-t-elle. n